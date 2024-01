(Alliance News) - Harbour Energy PLC a déclaré jeudi qu'elle prévoyait une baisse de ses revenus en 2023, parallèlement à une baisse de la production.

La société pétrolière et gazière basée à Londres et opérant en mer du Nord britannique, en Norvège, au Mexique, en Indonésie et au Vietnam a déclaré qu'elle s'attendait à des revenus de 3,9 milliards de dollars pour 2023, soit une baisse de 28% par rapport aux 5,4 milliards de dollars de 2022.

En outre, il a déclaré que la production s'élevait en moyenne à 186 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2023, soit une baisse de 11 % par rapport aux 208 000 boepd en 2022.

Pour 2024, elle s'attend à une nouvelle baisse de la production, qui devrait se situer entre 150 000 et 165 000, soit une baisse de 11 % au mieux par rapport à la production prévue en 2023.

Parallèlement, les coûts d'exploitation ont augmenté de 14 %, passant de 14 USD par bep à 16 USD, conformément aux prévisions. La société s'attend à ce que ces coûts augmentent encore pour atteindre 18 USD en 2024, en raison de la baisse des volumes, les coûts d'exploitation absolus restant globalement stables d'une année sur l'autre.

La directrice générale, Linda Cook, a déclaré : "À l'horizon 2024, nos priorités sont la poursuite des opérations sûres et responsables de notre portefeuille existant et l'achèvement réussi de l'acquisition de Wintershall Dea. Nous sommes fiers de nos réalisations au cours de l'année écoulée et enthousiastes quant à l'avenir de l'entreprise."

La société prévoit que l'acquisition de Wintershall Dea, d'une valeur de 11,2 milliards USD, sera finalisée au quatrième trimestre 2024.

Les actions de Harbour Energy ont chuté de 9,4 % à 286,93 pence chacune jeudi matin à Londres.

