(Alliance News) - Les actions de Mosman Oil & Gas Ltd ont bondi jeudi, après que la société a annoncé qu'elle avait terminé l'évaluation des travaux de reconditionnement à Falcon-1 aux Etats-Unis, qui a été fermé cette année, et qu'elle avait décidé de ne pas investir de ressources supplémentaires dans ce projet.

Mosman est une société pétrolière et gazière basée à Sydney, qui a des projets en Australie et aux États-Unis.

Ses actions ont augmenté de 27 % à 0,035 pence chacune à Londres jeudi après-midi. Au cours des 12 derniers mois, l'action a baissé de 42 %.

Mosman a déclaré avoir conclu un accord pour transférer le bail de Falcon à 84 Energy Corp en échange de l'équipement du bail.

Cela signifie que Mosman n'est pas responsable des coûts d'abandon potentiels futurs estimés à 200 000 USD.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, le bail de Falcon a généré des revenus de 636 387 AUD et un bénéfice brut de 286 528 AUD.

En outre, le bail d'exploration non développé de Galaxie n'a pas été renouvelé et a expiré sans aucun passif. Les puits Galaxie et Falcon-1 se trouvent tous deux dans le projet Champion, au Texas.

Andy Carroll, directeur technique de Mosman, a déclaré : "Les zones prioritaires de Mosman au Texas restent les projets Cinnabar et Stanley, et cette transaction permet à l'équipe de se concentrer sur le développement de la production dans ces zones à plus forte valeur ajoutée.

