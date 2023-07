(Correction du titre pour préciser qu'aucun test de puits n'a encore été réalisé).

(Alliance News) - Predator Oil & Gas Holdings PLC a déclaré mardi avoir achevé avec succès les opérations de forage et de diagraphie du puits MOU-4, à terre au Maroc.

Néanmoins, la compagnie pétrolière et gazière - qui a des opérations au Maroc, à Trinidad et en Irlande - a vu ses actions chuter de 11% à 12,28 pence l'unité à Londres mardi matin.

À Moulouya Fan, par exemple, le câble a enregistré un intervalle de 16 mètres de sable qui a été affecté par de mauvaises conditions de forage avec de possibles affouillements.

Predator a indiqué que l'analyse de la diagraphie NuTech sera effectuée sur cet intervalle.

Après l'achèvement des opérations de forage et de diagraphie de MOU-4, les prochaines activités prévues seront un vaste programme d'essais sans plate-forme, dont les détails seront annoncés dans les semaines à venir.

"L'horizon spéculatif de carbonates jurassiques découvert avant le forage a maintenant été validé à MOU-4. Une nouvelle cartographie sismique et une évaluation du Jurassique en utilisant le nouveau point de contrôle du puits MOU-4 et les données du puits qui doivent encore être analysées seront nécessaires pour réduire davantage les risques liés à l'objectif du Jurassique.

"Les résultats du forage de MOU-3 ont également confirmé le potentiel d'extension de la présence d'un éventuel gaz peu profond à l'ouest de MOU-3 et au nord-ouest de MOU-1. Nous sommes satisfaits de nos résultats de forage de cette année et nous attendons avec impatience un vaste programme d'essais sans appareil de forage pour aider à déterminer les débits et les volumes de gaz potentiels liés à l'inventaire actuel des puits".

