Rockhopper Exploration PLC - société d'exploration pétrolière et gazière basée à Salisbury, en Angleterre, ayant des intérêts importants dans les îles Falkland - conclut un accord avec un fonds spécialisé réglementé pour la monétisation d'une sentence arbitrale. La sentence, annoncée à la fin du mois d'août 2022, concerne un arbitrage contre la République d'Italie relatif au champ pétrolifère Ombrina Mare. Rockhopper conservera la propriété juridique et effective de la sentence, et le fonds effectuera des paiements en espèces en trois tranches au maximum. Rockhopper conservera environ 15 millions d'euros sur le paiement initial de 45 millions d'euros à l'achèvement, en raison d'un précédent accord de financement de litiges en 2017.

Rockhopper recevra également 65 millions d'euros supplémentaires en cas de succès de l'annulation. Peut recevoir un paiement supplémentaire de 20 % sur le recouvrement de montants dépassant 200 % de l'investissement total du fonds. La Commission ajoute que l'accord désamorce le processus d'attribution et supprime les coûts futurs. Une partie du produit de la vente servira à financer les besoins en capitaux propres liés au développement du champ pétrolifère Sea Lion dans le bassin des Malouines du Nord.

Cours actuel de l'action : 11,34 pence, en hausse de 7,7 % à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : + 24 %.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.