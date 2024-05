Savannah Energy PLC - société d'énergie axée sur des projets en Afrique - déclare que ses actions restent suspendues pendant qu'elle achève les "divers chantiers" liés à son acquisition d'actifs pétroliers et gaziers au Sud-Soudan. En décembre 2022, Savannah a conclu un accord d'achat d'actions avec Petronas International Corp pour acquérir l'ensemble des activités pétrolières et gazières de cette dernière au Sud-Soudan pour un montant total de 1,25 milliard d'USD. Petronas est une société pétrolière et gazière basée à Kuala Lumpur. L'opération constitue une prise de contrôle inversée, ce qui a entraîné la suspension des actions de Savannah depuis décembre 2022. L'opération comprend des participations dans 64 champs pétrolifères, qui ont produit ensemble une moyenne de 153 200 barils de pétrole par jour en 2021.

Savannah déclare qu'elle publiera un document d'admission à l'AIM au cours du troisième trimestre 2024, et qu'elle publiera une mise à jour supplémentaire sur l'acquisition du Sud-Soudan au cours des quatre prochaines semaines. La publication du document AIM nécessite la publication des résultats audités de la société pour 2023, a expliqué la société dans une déclaration précédente. La transaction proposée nécessite également la réception de l'approbation écrite du gouvernement du Sud-Soudan.

Cours actuel de l'action : Suspendu. Dernière transaction à 26,25 pence en décembre 2022.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.