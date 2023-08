(Alliance News) - Tan Delta Systems PLC a fait son entrée sur le marché AIM de Londres vendredi, après avoir levé 6 millions de livres sterling lors de son premier appel public à l'épargne.

Tan Delta, dont le siège est à Sheffield, en Angleterre, fabrique des capteurs pour la surveillance des équipements et l'analyse des données. Ces capteurs détectent les pannes et permettent d'optimiser les programmes de maintenance. Ils réduisent l'empreinte carbone des équipements en diminuant la consommation d'huile et de pièces détachées, en améliorant l'efficacité des équipements et en prolongeant leur durée de vie.

Au prix d'introduction en bourse de 26 pence par action, Tan Delta a une capitalisation boursière de 19 millions de livres sterling. En plus des 6 millions de GBP levés pour la société, les actionnaires existants ont vendu des actions pour une valeur de 600 000 GBP au même prix.

Dans les premières transactions de vendredi, Tan Delta était cotée à 29 pence, soit une hausse de 12 % par rapport au prix de l'offre.

L'introduction en bourse a été gérée par Zeus Capital Ltd en tant que conseiller et courtier désigné.

Le directeur général, Chris Greenwood, a déclaré que les fonds levés pour l'entreprise lors de l'introduction en bourse seront utilisés pour "sa prochaine phase de croissance accélérée".

Il a ajouté : "L'innovation continue d'être vivante et dynamique au Royaume-Uni, et j'espère que nous pourrons être considérés comme un exemple pour les entrepreneurs en herbe quant à ce qu'il est possible de réaliser".

