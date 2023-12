Le principal indice boursier canadien a légèrement baissé mardi, consolidant certains gains récents pour une deuxième journée, les investisseurs ayant pris en compte les signes d'une économie plus faible et une chute des prix des matières premières ayant exercé une pression sur les secteurs de l'énergie et des matériaux.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 34,28 points, soit 0,2 %, à 20 375,93. Il a subi une légère perte lundi, après avoir affiché vendredi son niveau de clôture le plus élevé en deux mois et demi.

"Nous sortons d'un mois d'euphorie en novembre et peut-être qu'un peu de réalité commence à s'installer sur le marché", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management.

Le TSX a augmenté de 7,2 % en novembre, sa plus forte progression mensuelle en trois ans, les investisseurs espérant de plus en plus que la Réserve fédérale et la Banque du Canada aient fini de relever leurs taux d'intérêt.

La banque centrale canadienne devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans lors d'une décision politique mercredi, puis commencer à réduire ses taux l'année prochaine, alors que l'inflation et l'économie montrent des signes de ralentissement.

"Nous pourrions entrer en récession l'année prochaine, si ce n'est déjà fait", a déclaré M. Sprung.

Le ralentissement du secteur des services au Canada s'est accentué en novembre, l'augmentation des coûts d'emprunt et les inquiétudes concernant une récession potentielle ayant pesé sur l'activité, selon les données de l'indice PMI des services de S&P Global Canada.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1,2 %, le prix du pétrole ayant baissé de près de 1 % à 72,32 dollars le baril.

L'or a également baissé, prolongeant son recul par rapport au sommet historique de lundi. Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base, a perdu 1,4 %.

Tilray Brands Inc a été l'une des plus fortes baisses. Les actions du producteur de cannabis ont chuté de 8,7 %, abandonnant leurs gains de la veille.

La technologie a été l'un des secteurs qui a gagné du terrain, avec une hausse de 1,4 %, tandis que les biens de consommation de base ont ajouté 0,5 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Grant McCool)