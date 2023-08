Le principal indice boursier du Canada est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis trois semaines, la hausse des rendements obligataires ayant pesé sur les secteurs de la technologie et des services publics et les perspectives de certaines entreprises de premier plan, telles que Nutrien Ltd, ayant déçu les investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 97,47 points, soit 0,5 %, à 20 120,74, son niveau de clôture le plus bas depuis le 12 juillet.

"L'économie est fortement touchée par le déclin mondial", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

Wall Street a clôturé presque sans changement après une séance agitée, les investisseurs ayant pesé les données économiques et les bénéfices contre la hausse des rendements obligataires après l'abaissement par Fitch de la note de crédit la plus élevée des États-Unis. Le rendement du Trésor américain à 10 ans, une référence mondiale, a atteint son plus haut niveau en neuf mois à 4,198 %, mais il est passé sous la barre des 4,194 % en fin d'après-midi.

"Nous entrons de toute façon dans le mois d'août, qui est une période de l'année plus faible et plus volatile pour les actions", a déclaré M. Cieszynski.

"L'abaissement de la note des États-Unis par Fitch Ratings est blâmé, mais à mon avis, il s'agit plutôt de l'étincelle qui a donné le coup d'envoi d'une correction qui était probablement attendue de toute façon."

Le secteur technologique du marché de Toronto a chuté de 1,5 % et celui des services publics de 2,6 %, atteignant ainsi son niveau le plus bas depuis juillet de l'année dernière.

Le secteur financier, fortement pondéré, et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, ont chacun reculé de 0,6 %.

Les actions de Nutrien ont chuté de 4 % après que la plus grande entreprise d'engrais au monde a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes.

Canada Goose Holdings a également déçu Wall Street avec ses prévisions de ventes pour le trimestre en cours. Les actions de la marque de vêtements de luxe ont chuté de 3,1 %, tandis que les actions de Bombardier Inc. ont baissé de 8,5 %, la société n'ayant pas réussi à dégager un flux de trésorerie disponible suffisant.

Le secteur de l'énergie a été un point positif, gagnant 1,5 %, alors que le pétrole a augmenté de 2,6 % à 81,55 $ le baril. Le pétrole a bénéficié des mesures prises par l'Arabie saoudite et la Russie pour maintenir l'offre à un niveau bas jusqu'en septembre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Milla Nissi, Shweta Agarwal et David Gregorio)