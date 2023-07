(Alliance News) - United Oil & Gas PLC a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre en raison de la baisse du prix du baril de pétrole et de la diminution de la production en Egypte.

Les actions de la société pétrolière et gazière basée à Londres, qui a des projets en Egypte, en Italie et au Royaume-Uni, ont chuté de 26% à 1,33 pence chacune mardi matin à Londres.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus du premier semestre 2023 soient de 6,4 millions de dollars, soit une baisse de 35% par rapport aux 9,8 millions de dollars de l'année précédente. Cette baisse s'accompagne d'une chute attendue de 26 % du prix du baril de pétrole réalisé en Égypte, qui passerait de 105 USD à 78 USD.

En plus de la baisse du prix du baril, la production de la société sur la licence d'Abu Sennan, dans laquelle elle détient une participation directe de 22 %, s'est contractée de 19 % au cours du premier semestre pour atteindre une moyenne d'environ 1 051 barils de pétrole par jour, contre 1 290 barils il y a un an.

Dans le même temps, le solde de trésorerie de United Oil est tombé à environ 550 000 USD au 30 juin, contre 3,8 millions USD il y a un an.

"L'impact continu des défis macro-économiques affectant l'économie égyptienne a entraîné des difficultés croissantes et des coûts de change pour rapatrier les fonds de nos opérations égyptiennes ", a déclaré la société.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Brian Larkin a déclaré : "Nous sommes conscients des défis à court terme en Égypte et, dans cette optique, nous sommes ravis de poursuivre le forage au cours du second semestre, en visant initialement un puits d'exploration et un puits d'évaluation dans cette licence très prometteuse. Nous sommes impatients d'annoncer de plus amples détails en temps voulu.

