(Alliance News) - Les actions de United Oil & Gas PLC ont chuté lundi après que l'opérateur d'une concession égyptienne a exigé le paiement de près de 4 millions de dollars d'appels de fonds en suspens.

Les actions de la société pétrolière et gazière, qui se concentre sur l'Égypte, le Royaume-Uni et la Jamaïque, ont chuté de 39 % à 0,32 pence chacune à Londres lundi matin.

United a annoncé la réception d'une mise en demeure de Kuwait Energy Egypt Limited pour un total de 3,8 millions USD d'appels de fonds en cours liés à la concession d'Abu Sennan dans le désert occidental de l'Égypte.

United détient une participation non opérationnelle de 22 % dans la licence d'Abu Sennan, qui est exploitée par Kuwait Energy. United dispose d'un délai de 30 jours à compter du début de la période de défaillance, le 28 janvier, pour "remédier à la défaillance". Si elle ne le fait pas, les parties impliquées dans l'accord d'exploitation d'Abu Sennan peuvent obliger United à se retirer de la concession.

La société a déclaré qu'elle était en "discussions avancées" avec United Energy Egypt Ltd, une société sœur de Kuwait Energy, pour la vente de sa participation dans Abu Sennan. Toutefois, ces discussions ont maintenant cessé, United ayant déclaré qu'elle n'était "pas en mesure d'accepter d'exécuter le projet d'accord de vente et d'achat" présenté par United Energy Egypt sur la base d'un avis juridique externe.

La vente, qui prévoyait une contrepartie de 2,1 millions USD et devait avoir lieu en novembre, aurait permis à United de régler ses appels de fonds en cours à cette date. Le chiffre désormais plus élevé de la mise en demeure est dû aux appels de fonds dus au cours de la période intermédiaire depuis novembre.

United a déclaré que la décision de se désengager de l'Égypte était due aux "conditions macroéconomiques difficiles", ainsi qu'aux "difficultés persistantes" rencontrées par United dans ses tentatives de rapatriement des fonds du pays.

Avant septembre, United recevait des paiements de l'Egyptian National Oil Co, une autre partie prenante d'Abu Sennan, en dollars et en livres égyptiennes. Depuis lors, 87 % des paiements ont été reçus en livres égyptiennes, ce qui a entraîné des "pertes de change considérables" pour la société.

Depuis novembre, United a demandé à l'EGPC de lui remettre des dollars en échange du solde de ses créances, soit 800 000 USD, après que Kuwait Energy a demandé un paiement important en dollars pour répondre aux besoins opérationnels de la coentreprise.

United a également déclaré qu'elle estimait que la valeur principale avait été extraite d'Abu Sennan et qu'elle souhaitait se recentrer sur ses autres actifs.

La société est en discussion avec ses conseillers juridiques et son fournisseur de dette à la suite de la mise en demeure, et fournira une mise à jour "en temps voulu".

Le directeur général, Brain Larkin, a déclaré : "Nous sommes très déçus d'avoir pu mettre fin à nos activités : "Nous sommes très déçus de ne pas être parvenus à un accord avec United Energy Egypt pour la vente de la concession d'Abu Sennan. Nous avons travaillé sans relâche depuis le début du mois de décembre et pendant les vacances pour finaliser l'accord de vente et d'achat et nous avons engagé des avocats externes pour nous aider tout au long du processus, ce qui a représenté un coût important.

"Nous nous étions mis d'accord sur les conditions commerciales, mais, sur la base d'un avis juridique externe, nous n'avons pas été en mesure de signer l'accord de vente et d'achat sous la forme que United Energy Egypt nous avait présentée. Nous pensons cependant que les divergences auraient pu être facilement résolues et que ce problème commercial aurait pu être évité".

Dans une annonce séparée, United a noté une extension de deux ans de la période d'exploration initiale de son projet Walton Morant dans la mer des Caraïbes, dans lequel elle détient une participation de 100 %. Suite à l'approbation d'un ministère du gouvernement jamaïcain, la licence sera désormais valable jusqu'en janvier 2026. La société a déclaré qu'elle poursuivait un programme d'études techniques, y compris "l'étude des carottes de piston et le retraitement sismique" sur les 22 400 kilomètres carrés de l'actif.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

