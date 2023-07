Le principal indice boursier canadien a atteint mardi son niveau de clôture le plus élevé en un mois et demi, les investisseurs ayant pris en compte la décision de la Chine de réduire les exportations de matériaux de fabrication de puces et malgré les données qui ont montré une contraction plus importante du secteur manufacturier national.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 49,58 points, soit 0,25 %, à 20 204,87, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 19 mai. Il s'agit de la sixième journée consécutive de hausse pour l'indice, sa plus longue série de gains depuis le mois d'avril.

Le volume des transactions a été plus faible que d'habitude, Wall Street étant fermée pour le jour férié du 4 juillet.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier de S&P Global Canada a baissé à 48,8 en juin (corrigé des variations saisonnières), contre 49,0 en mai, les perspectives économiques incertaines ayant pesé sur la demande intérieure et étrangère.

Les données pourraient aider à orienter les attentes d'un resserrement supplémentaire de la Banque du Canada lors d'une décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.

"On peut espérer que la Banque du Canada constate un ralentissement dans le secteur manufacturier, même si ce n'est pas le cas dans le secteur des services", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

"C'est là le problème de la Banque du Canada... dans quelle mesure doit-elle augmenter les taux pour faire baisser l'inflation de base et l'inflation des services ?

Le secteur de l'énergie a gagné 0,9 %, le pétrole ayant augmenté de 1,7 % pour atteindre 71 dollars le baril après les réductions de l'offre par les principaux exportateurs que sont l'Arabie saoudite et la Russie.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a également augmenté de 0,9 % en raison de la hausse des prix de l'or et de la décision de la Chine de restreindre les exportations de deux métaux largement utilisés dans les semi-conducteurs et les véhicules électriques.

Les actions de Neo Performance Materials Inc, une société qui fabrique des métaux industriels avancés, ont gagné 5,7 % et celles d'Avalon Advanced Materials Inc ont bondi de 24 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction d'Alistair Bell et de Josie Kao)