(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée ce jeudi, avec des mises à jour d'entreprises mitigées qui ont tempéré l'enthousiasme suite à deux lectures favorables de l'inflation plus tôt dans la semaine.

Un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et au Royaume-Uni a remonté le moral des investisseurs cette semaine, bien que les actions aient du mal à obtenir des gains ce jeudi.

L'indice FTSE 100 a perdu 34,90 points, soit 0,5 %, à 7 452,01. Le FTSE 250 était en baisse de 164,16 points, 0,9%, à 18 512,32, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,46 point, 0,1%, à 715,11.

Le Cboe UK 100 est en baisse de 0,4 % à 743,40, le Cboe UK 250 est en baisse de 0,8 % à 16 017,91, et le Cboe Small Companies est en hausse de 0,3 % à 13 326,85.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

La livre sterling était cotée à 1,2401 USD à la mi-journée jeudi, en baisse par rapport à 1,2448 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'échangeait à 1,0854 USD, en baisse par rapport à 1,0864 USD. Face au yen, le dollar était coté à 151,21 yens, en hausse par rapport à 150,91 yens.

Dans le FTSE 100, Burberry a été le plus grand perdant, plongeant de 10%.

L'entreprise de mode a averti qu'il était peu probable qu'elle atteigne ses objectifs de revenus annuels dans un contexte de ralentissement de la demande de produits de luxe. Lors de la publication de son rapport semestriel au 30 septembre, Burberry a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 3,8 % en glissement annuel, passant de 1,35 milliard de livres sterling à 1,40 milliard. Le chiffre d'affaires des magasins comparables a augmenté de 10 % à taux de change constant et de 6 % en données publiées.

"Le ralentissement de la demande de produits de luxe à l'échelle mondiale a un impact sur les activités actuelles. Si la baisse de la demande se poursuit, il est peu probable que nous atteignions les objectifs de chiffre d'affaires que nous avons précédemment annoncés pour l'exercice 24", a déclaré la société. Elle s'attendait à une croissance à deux chiffres pour l'année. Cela se répercuterait sur le bénéfice, qui se situerait dans la partie inférieure de la fourchette actuelle du consensus, comprise entre 552 et 668 millions de livres sterling.

Burberry a entraîné les actions de son homologue LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton dans une baisse de 2,2 % à Paris.

BP et Shell ont chuté de 1,4 % et 2,0 % respectivement, dans un contexte de pression à la baisse sur les prix du pétrole.

Le baril de Brent s'échangeait à 80,97 USD à la mi-journée jeudi, en baisse par rapport aux 81,59 USD de mercredi. Les prix du Brent ont chuté après qu'il soit apparu que les États-Unis avaient augmenté leurs stocks de brut plus que prévu la semaine dernière.

Dans le FTSE 250, Premier Foods a augmenté de 2,0%.

Le fabricant de produits alimentaires, à l'origine de marques telles qu'Ambrosia, Bisto, Mr Kipling et Oxo, a déclaré qu'au cours des six mois précédant le 30 septembre, le bénéfice avant impôt avait bondi de 38 % pour atteindre 58,1 millions de livres sterling, contre 42,1 millions de livres sterling l'année précédente.

Le bénéfice commercial a augmenté de 19 %, passant de 56,7 millions de livres sterling à 67,5 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 %, passant de 419,9 millions de livres sterling à 494,1 millions de livres sterling.

Pour l'avenir, la société a déclaré avoir pris un bon départ au cours de son troisième trimestre financier, et pour l'exercice 2024 se terminant le 30 mars, elle s'attend à ce que le bénéfice commercial soit supérieur d'environ 10 % à celui de l'exercice 2023, qui était de 157,5 millions de livres sterling, et de 12 % à celui de l'exercice 2022, qui était de 141,2 millions de livres sterling.

International Distributions Services, propriétaire de Royal Mail, a perdu 2,0 %, après avoir annoncé une perte intermédiaire plus importante en raison de l'augmentation des coûts.

La société a une fois de plus utilisé les résultats pour appeler à une réforme "urgente" de son mandat de service universel au Royaume-Uni.

IDS a déclaré que le bénéfice avant impôt pour le semestre qui s'est terminé le 24 septembre a augmenté de 53 % pour atteindre 194 millions de livres sterling, contre 127 millions de livres sterling il y a un an.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,4 %, passant de 5,84 milliards de livres sterling à 5,86 milliards de livres sterling. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 2,3 %, passant de 5,97 milliards de livres sterling à 6,10 milliards de livres sterling.

Dans ce total, les recettes de Royal Mail ont diminué de 2,9 %, passant de 3,65 milliards de livres sterling à 3,54 milliards de livres sterling. En revanche, la branche de livraison de colis internationaux GLS a enregistré une augmentation de 5,9 % de son chiffre d'affaires, passant de 2,20 milliards de livres sterling à 2,33 milliards de livres sterling.

La société a déclaré qu'elle ne pourrait pas verser de dividendes tant qu'elle n'aurait pas retrouvé une génération de trésorerie positive.

Great Portland Estates a perdu 4,8 %, après que sa perte se soit considérablement creusée au premier semestre, en dépit d'une hausse des recettes, due en grande partie à un déficit accru des valeurs immobilières d'investissement.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, le promoteur immobilier londonien a déclaré que la perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 253,4 millions de livres sterling, contre 86,6 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,4 %, passant de 43,5 millions de livres sterling à 47,6 millions de livres sterling, mais le déficit de l'immobilier d'investissement s'est considérablement creusé, passant de 80,6 millions de livres sterling à 219,7 millions de livres sterling. Au 30 septembre, son portefeuille était évalué à 2,3 milliards de livres sterling, soit une baisse de 10 %.

Pour l'avenir, la société a revu à la hausse sa fourchette de croissance de la valeur locative pour l'exercice 2024, qui se termine le 31 mars, en la faisant passer de 2,5 % à 5,0 %. Au premier semestre, les valeurs locatives ont augmenté de 1,8 %.

Sur l'AIM, les actions d'Hotel Chocolat ont plus que doublé pour atteindre 364 pence, après avoir clôturé à 139,00 pence mercredi.

La société a déclaré qu'elle avait accepté les conditions d'une acquisition recommandée en espèces par la multinationale américaine Mars, fabricant de produits de confiserie. Les actionnaires d'Hotel Chocolat recevront 375 pence en espèces pour chaque action, soit une prime considérable par rapport au cours de clôture de mercredi, ce qui valorise le chocolatier à 534 millions de livres sterling sur une base entièrement diluée.

"Il s'agit de la dernière grande entreprise à s'attaquer au marché britannique des sociétés cotées en bourse, ce qui devrait continuer à faire craindre un exode de Londres", a commenté Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Un autre objet de rachat, City Pub Group, a fait un bond de 38 %, bien que sa nouvelle société mère probable soit une entreprise basée plus près de chez lui.

L'exploitant de pubs du sud de l'Angleterre et du Pays de Galles, City Pub, s'est mis d'accord sur les termes d'une offre publique d'achat recommandée avec l'exploitant de pubs Young & Co's Brewery, qui est lui aussi coté sur l'AIM.

Le prix de l'offre de 108,75 pence représente une prime de 46 % par rapport au cours de clôture de mercredi, ce qui valorise la société à 162 millions de livres sterling. L'opération permettrait à Young d'accroître son portefeuille de 50 débits de boissons pour le porter à 279, ce qui devrait lui procurer des avantages stratégiques, opérationnels et financiers.

Les actions de Young sont restées stables.

À New York, les actions ont été annoncées en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont été appelés à baisser légèrement, tandis que l'indice Nasdaq Composite a été appelé à baisser de 0,2 %.

Les investisseurs ont également évalué les développements sur le front géopolitique, alors que les dirigeants des deux plus grandes économies du monde se sont rencontrés à San Francisco.

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont convenu de rétablir les communications militaires lors de leur premier sommet depuis un an, même si M. Biden s'est écarté du script en déclarant qu'il considérait toujours M. Xi comme un "dictateur".

Les dirigeants se sont serré la main et se sont promenés dans un jardin d'une propriété historique de Californie au cours d'un entretien de quatre heures visant à éviter que les tensions croissantes entre les plus grandes économies du monde ne dégénèrent en conflit.

Ils ont également convenu que la Chine prendrait des mesures sévères contre la production d'ingrédients entrant dans la composition du fentanyl, responsable d'une épidémie mortelle d'abus d'opioïdes aux États-Unis. Toutefois, MM. Xi et Biden sont restés très éloignés sur la question plus générale de Taïwan, le président chinois demandant à son homologue américain de cesser d'armer l'île et affirmant que la réunification était "inarrêtable".

Pendant ce temps, le Congrès américain a adopté un projet de loi de financement provisoire pour permettre aux agences fédérales de fonctionner pendant deux mois supplémentaires et éviter une douloureuse fermeture du gouvernement pendant les fêtes de fin d'année - bien que l'accord ne comprenne pas l'aide à l'Ukraine déchirée par la guerre et à Israël demandée par M. Biden.

L'or était coté à 1 965,78 USD l'once à la mi-journée jeudi, légèrement plus élevé que les 1 962,09 USD de mercredi.

Le calendrier économique de jeudi prévoit la dernière lecture des demandes d'emploi aux Etats-Unis et un rapport sur la production industrielle de la plus grande économie du monde à 1330 GMT et 1415 GMT.

