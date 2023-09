(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse à la mi-journée mercredi, les investisseurs attendant un relevé clé de l'inflation américaine plus tard dans la journée, avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Les actions en Europe ont également été affectées par une baisse de la production industrielle dans la zone euro, alors que les investisseurs attendent nerveusement la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt jeudi.

L'indice FTSE 100 a perdu 26,10 points, soit 0,4 %, à 7 501,43. Le FTSE 250 était en baisse de 95,24 points, 0,5%, à 18 447,06, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,02 points, 0,1%, à 742,19.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 747,33, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,4% à 16 106,92, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 467,80.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,6%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,7%.

La production industrielle de la zone euro a chuté plus fortement que prévu en juillet, selon les derniers chiffres d'Eurostat.

Ces nouvelles données montrent de nouveaux signes de ralentissement de l'économie de la zone euro, avant que la BCE ne prenne une décision sur les taux d'intérêt jeudi.

En juillet, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a baissé de 1,1 % en glissement mensuel, après avoir augmenté de 0,4 % en juin. Ce résultat est inférieur au consensus du marché cité par FXStreet, qui s'attendait à une baisse de la production industrielle de 0,7 %.

Sur une base annuelle, la production industrielle de la zone euro a baissé de 2,2 %, après une baisse de 1,1 % en juin. Ce résultat est nettement inférieur au consensus, les marchés s'attendant à une baisse de 0,3 %.

"Ces chiffres laissent présager un nouveau trimestre faible pour le secteur industriel, conformément à la récente série de données moroses sur la confiance et à nos attentes. Sauf surprise, il s'agirait du quatrième trimestre consécutif de contraction", a déclaré Oxford Economics.

L'attention se porte à présent sur les données relatives à l'inflation aux États-Unis. Selon le consensus cité par FXStreet, l'IPC global devrait s'accélérer à 3,6 % sur une base annuelle en août, contre 3,2 % en juillet.

"Tous les regards sont tournés vers les chiffres de l'inflation américaine qui seront publiés plus tard dans la journée, car ces données sont cruciales pour la prise de décision de la Réserve fédérale sur la poursuite ou non de l'augmentation des taux d'intérêt", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Actuellement, les marchés considèrent qu'il y a 93 % de chances que les taux d'intérêt restent inchangés lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, selon l'outil FedWatch du CME. Lors de la réunion suivante, en novembre, cependant, les marchés estiment à 59 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base.

La récente hausse des prix du pétrole alimente les craintes d'un retour des pressions inflationnistes dans l'économie mondiale. Le baril de Brent était coté à 92,51 USD tôt à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 92,26 USD de la fin de journée de mardi.

"Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 25 % au cours des derniers mois, ce qui suggère une nouvelle pression inflationniste et quelque chose qui brouillera les perspectives de la Fed lors de sa prochaine réunion sur les taux d'intérêt", a averti M. Mould.

À la veille de la publication de l'indice, les actions à New York ont été revues à la baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont baissé de 0,2 %, tandis que l'indice Nasdaq Composite a baissé de 0,3 %.

La livre était cotée à 1,2465 USD mercredi midi à Londres, en baisse par rapport à 1,2477 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0737 USD, en hausse par rapport à 1,0729 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,40 yens, en hausse par rapport à 147,13 yens.

Dans l'indice FTSE 100, Aviva a augmenté de 2,5%.

Le fournisseur de produits d'assurance, de patrimoine et de retraite basé à Londres a déclaré qu'il avait accepté de vendre le quart de sa participation dans Singapore Life à un autre actionnaire, Sumitomo Life Insurance, pour un montant total de 1,4 milliard de dollars SGD, soit environ 800 millions de livres sterling.

La société a expliqué que la sortie de la coentreprise s'inscrivait dans le cadre de ses efforts visant à simplifier ses activités et à se concentrer sur le Royaume-Uni, l'Irlande et le Canada.

HSBC a augmenté de 2,0 %. Goldman Sachs a relevé l'évaluation de la banque de "neutre" à "achat".

Dans l'indice FTSE 250, Redrow a augmenté de 5,3 %.

Le constructeur de maisons basé à Ewloe, au Pays de Galles, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 2 juillet a augmenté de 61 %, passant de 246 millions de livres sterling à 395 millions de livres sterling, en raison d'une "inflation des coûts supérieure à l'inflation des prix de l'immobilier". Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 0,5 % pour atteindre 2,13 milliards de livres sterling, contre 2,14 milliards de livres sterling l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Redrow a déclaré que le marché financier 2024 est toujours "difficile" mais qu'il est bien positionné pour y répondre. Il s'attend à générer un chiffre d'affaires inférieur de 1,65 à 1,70 milliard de livres sterling au cours du prochain exercice, tandis que le bénéfice avant impôt devrait se situer entre 180 et 200 millions de livres sterling.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, On the Beach a fait un bond de 15 %.

Le détaillant en ligne de vacances à la plage basé à Manchester, en Angleterre, a déclaré qu'il "atteindra des records en termes de [valeur totale des transactions] et de revenus" pour l'année se terminant le 30 septembre. Il s'attend à ce que la valeur totale des transactions augmente de 26 % pour atteindre environ 1,1 milliard de livres sterling, contre 856,1 millions de livres sterling l'année dernière.

On The Beach a réalisé un chiffre d'affaires total de 144,1 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2022, contre 21,2 millions de livres sterling l'année précédente.

On The Beach a déclaré que cette performance "record" était due à l'augmentation des volumes et des valeurs moyennes de réservation, et qu'elle était soutenue par "des capacités de plateforme améliorées et une stratégie bien exécutée à travers la marque et la proposition".

Dans le même temps, Tullow Oil a baissé de 10 %.

Le producteur de pétrole et de gaz a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a chuté à 777 millions USD, contre 859 millions USD l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a diminué de plus de moitié, passant de 560,5 millions USD à 217,2 millions USD.

En ce qui concerne l'avenir, Tullow Oil a revu à la baisse ses prévisions de production de pétrole pour l'ensemble de l'année, passant de 58 000 à 64 000 barils de pétrole par jour à 58 000 à 60 000 barils par jour.

Sur l'AIM, IOG a chuté de 33 %.

Elle a déclaré que l'efficacité opérationnelle du puits Blythe H2 en mer du Nord britannique était en hausse en août par rapport à la même période de l'année, mais qu'elle continuait à s'inquiéter de sa situation financière et que le taux de gaz avait baissé au cours du mois.

L'or était coté à 1 911,71 USD l'once à la mi-journée mercredi, en baisse par rapport aux 1 912,01 USD de mardi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

