(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient largement en hausse à la mi-journée lundi et la livre sterling est restée ferme face au dollar, le FTSE 100 ayant été dopé par une bonne performance des valeurs minières.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 37,74 points, soit 0,5 %, à 7 792,36. Le FTSE 250 était en hausse de 47,62 points, soit 0,3 %, à 19 235,99, tandis que l'AIM All-Share était en baisse de 1,22 point, soit 0,2 %, à 815,74.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,5 % à 779,02, le Cboe UK 250 était stable à 16 797,67, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,5 % à 13 617,37.

La livre était cotée à 1,2502 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2465 USD à la clôture vendredi.

Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché au sein de la société de services financiers Ebury, a déclaré que la livre sterling devrait rester "bien soutenue" dans les semaines à venir, car une évaluation "bon marché" et une Banque d'Angleterre "relativement optimiste" agissent comme des vents contraires.

À Londres, les valeurs liées aux matières premières ont été les plus performantes du FTSE 100, les investisseurs se tournant vers des valeurs refuges telles que l'or, en raison des inquiétudes liées à l'impasse politique concernant le plafond de la dette américaine.

L'or était coté à 2 016,36 USD l'once lundi à la mi-journée, en hausse par rapport à 2 010,46 USD.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a prévenu qu'un défaut de paiement pourrait survenir d'ici le 1er juin, tandis que le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, a prévu vendredi la date du 15 juin.

"Les négociations entre le président Biden et les leaders du Congrès devraient reprendre mardi, mais à moins de voir des progrès vraiment encourageants, les craintes des investisseurs pourraient continuer à croître", a commenté Francesco Pesole chez ING.

Anglo American a été le plus performant des blue-chips à la mi-journée, en hausse de 1,9 %. Glencore, Antofagasta et Endeavour Mining étaient en hausse de 1,8 %, 1,5 % et 1,4 %, respectivement.

Les grandes compagnies pétrolières ont été sous pression, le prix du Brent ayant baissé alors que les espoirs des investisseurs d'une reprise économique mondiale s'amenuisaient à la suite d'une série de données ternes en provenance de Chine et d'un faible indice de confiance des consommateurs aux États-Unis vendredi.

Shell a baissé de 0,3 % et BP est resté stable.

Le pétrole Brent était coté à 74,30 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en baisse par rapport aux 74,87 USD de la fin de journée de vendredi.

HSBC a gagné 1,6 %.

Le créancier centré sur l'Asie a déclaré qu'il visait une croissance des revenus et des prêts en Asie à moyen terme, au milieu d'un séminaire d'une semaine pour les investisseurs et les analystes à Hong Kong et à Singapour.

HSBC a déclaré qu'elle visait une croissance à un chiffre des prêts à moyen et long terme pour ses activités en Asie, mais qu'elle était plus prudente à court terme. Elle vise un rendement des capitaux propres tangibles de l'ordre de 10 %.

Les banques visent un pourcentage de croissance à un chiffre élevé pour les revenus de sa branche "Wealth" en Asie à moyen terme.

British American Tobacco a augmenté de 0,5 % après avoir annoncé que le directeur financier Tadeu Marroco prendrait le poste de directeur général, en remplacement de Jack Bowles, qui se retire avec effet immédiat.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré qu'il n'était "jamais bon signe" qu'une entreprise annonce le départ de son directeur général avec effet immédiat, suggérant que "quelque chose ne tourne pas rond dans l'entreprise".

"Le fait que British American Tobacco ait promu son directeur financier au poste de PDG rassure quelque peu, car le nouveau dirigeant connaît déjà parfaitement l'entreprise. Toutefois, cela soulève de nombreuses questions quant aux raisons de ce changement. Contrairement à de nombreuses entreprises dans cette situation, nous n'avons pas eu d'indices majeurs de problèmes dans les coulisses de British American Tobacco", a déclaré M. Mould.

Les actions de BAT ont baissé de 21 % au cours des 12 derniers mois.

Dans l'indice FTSE 250, John Wood a plongé de 34 % après que la société de capital-investissement Apollo Management a baissé son offre de rachat.

Au début du mois d'avril, Apollo avait proposé une offre potentielle de 240 pence par action en espèces, soit une prime de 59 % par rapport au cours de l'action Wood à l'époque. Lundi, Apollo a confirmé qu'elle ne proposera pas d'offre pour la société de conseil et d'ingénierie.

L'action se négocie actuellement à 144,00 pence.

En réponse à la déclaration d'Apollo "pas d'intention de faire une offre", John Wood a déclaré : "Le conseil d'administration reste confiant dans l'orientation stratégique et les perspectives à long terme de Wood et estime que, suite à une année de transformation en 2022, comprenant une nouvelle direction et une nouvelle stratégie, Wood est bien placé pour offrir une valeur substantielle aux actionnaires.

Currys a grimpé de 5,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'exercice financier qui vient de s'achever.

Le détaillant de produits électroniques et électriques a déclaré que le bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice qui s'est terminé le 29 avril devrait se situer entre 110 et 120 millions de livres sterling. Ce chiffre est en hausse par rapport aux prévisions précédentes de 104 millions de livres sterling, mais en baisse par rapport aux 186 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

M. Mould, d'AJ Bell, a déclaré que l'amélioration des bénéfices soulève la question de savoir à quel point Currys pourrait se porter bien si les activités de la société dans les pays nordiques n'étaient pas en train de déraper.

"Comme un athlète qui a atteint un nouveau niveau de performance avant de trouver un caillou dans sa chaussure, le détaillant en électronique continue de produire une performance impressionnante au Royaume-Uni et en Irlande, en dépit d'un contexte difficile, tout en continuant à se battre en Scandinavie.

Ailleurs à Londres, Orcadian Energy a baissé de 25 % après que l'Autorité de transition de la mer du Nord a rejeté la demande de l'entreprise d'étendre la phase A de la licence P2320, ce qui a entraîné l'expiration de la licence dimanche.

La société de développement pétrolier et gazier a également annoncé que les cessions potentielles de ses intérêts dans des sous-zones de la licence à Rapid Oil et Carrick Resources - annoncées en janvier - n'auront pas lieu.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,3 %.

La Commission européenne a revu à la hausse ses perspectives de croissance économique pour la zone euro en 2023, mais elle a également revu à la hausse les prévisions d'inflation pour la zone de la monnaie unique.

La Commission a relevé ses perspectives de croissance de 0,2 point à 1,1 % pour 2023. Les prévisions d'inflation de la zone euro ont été revues à la hausse, s'établissant à 5,8 % en 2023, contre 5,6 % dans les perspectives précédentes. L'inflation dans la zone euro était de 7,0 % en avril.

"L'économie européenne se porte mieux que ce que nous avions prévu à l'automne dernier", a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l'économie.

L'euro s'est établi à 1,0874 dollar lundi à la mi-journée, en hausse par rapport à 1,0857 dollar à la clôture des marchés boursiers européens vendredi.

Les actions à New York ont été appelées à ouvrir en hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en hausse de 0,4 %, l'indice S&P 500 en hausse de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite en hausse de 0,3 %.

Vendredi, les actions américaines ont terminé en grande partie à la baisse sur fond de nouvelles inquiétudes concernant la santé de l'économie américaine, une enquête sur le moral des consommateurs ayant atteint son niveau le plus bas de l'année.

La lecture préliminaire de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a chuté à 57,7 points, manquant les attentes des économistes qui espéraient qu'il resterait proche de la lecture d'avril de 63,5.

Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 136,15 yens lundi, en hausse par rapport aux 135,39 yens de vendredi.

