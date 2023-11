(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse vendredi, malgré des chiffres de ventes au détail plus faibles que prévu pour le mois d'octobre au Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 50,90 points, soit 0,7%, à 7 461,07. Le FTSE 250 était en hausse de 156,88 points, soit 0,9 %, à 18 508,36, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,87 points, soit 0,4 %, à 716,16.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,7% à 744,69, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,9% à 15 997,34, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 13 360,34.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,4 %.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé le mois dernier malgré les attentes d'une augmentation d'un mois sur l'autre, et ont diminué plus rapidement que prévu sur une base annuelle, selon les chiffres officiels de vendredi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le volume des ventes au détail a diminué de 2,7 % en glissement annuel en octobre, ce qui représente une accélération par rapport à la baisse de 1,3 % enregistrée en septembre. Le chiffre de septembre a été révisé par rapport à une baisse précédente de 1,0 %.

Le chiffre d'octobre s'est également avéré plus mauvais que prévu, les marchés s'attendant à une baisse de 1,5 %, selon le consensus cité par FXStreet.

Les ventes au détail ont diminué de 0,3 % en octobre par rapport à septembre, en deçà du consensus. Une augmentation mensuelle de 0,3 % était prévue, selon FXStreet. En septembre, les ventes au détail ont chuté de 1,1% par rapport à août, révisé à partir d'une baisse précédente de 0,9%.

"Les tentatives de la Banque d'Angleterre de ramener l'inflation à son objectif de 2% se répercutent peut-être enfin dans les poches des consommateurs, les données de ce mois-ci renforçant la chute vertigineuse de septembre", a déclaré Phil Monkhouse, analyste chez Ebury.

"Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour certains, les détaillants - en particulier les petites entreprises - sont maintenant en bonne voie pour devenir le patient zéro des taux d'intérêt rigides alors que les acheteurs ferment les yeux sur les festivités de Noël et donnent la priorité aux coûts de chauffage hivernal et aux remboursements de prêts hypothécaires".

La livre sterling était cotée à 1,2392 USD en début de journée vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2417 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0842 USD, en baisse par rapport à 1,0855 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,06 yens, en baisse par rapport à 150,54 yens.

Dans le FTSE 100 de Londres, AstraZeneca a augmenté de 1,5%.

L'entreprise pharmaceutique a déclaré que son traitement Truqap pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé à récepteurs hormonaux positifs, en combinaison avec Faslodex, a été approuvé par la Food & Drug Administration américaine.

Cela fait suite aux résultats de l'essai de phase 3 CapItello-291 publiés au début de cette année, qui ont montré une réduction du risque de progression de la maladie ou de décès de 50 % par rapport au Faslodex seul.

Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale Oncologie d'AstraZeneca, a commenté ces résultats : "L'approbation rapide de Truqap aux États-Unis renforce le rôle important de la voie PI3K/AKT dans le cancer du sein HR-positif et le besoin critique de tester les patientes au moment du diagnostic, car jusqu'à cinquante pour cent d'entre elles ont des tumeurs présentant ces altérations. En tant que premier médicament de sa catégorie, cette autorisation constitue une nouvelle option essentielle pour les patientes des États-Unis atteintes de ce type spécifique de maladie et nous sommes impatients d'apporter Truqap aux nombreuses patientes atteintes d'un cancer du sein qui peuvent en bénéficier dans le monde entier".

Les grandes compagnies pétrolières ont progressé malgré les récentes baisses des prix du pétrole, qui se sont légèrement améliorés. BP a augmenté de 1,1 %, tandis que Shell a progressé de 0,2 %.

Le pétrole Brent était coté à 77,52 USD le baril tôt à Londres ce vendredi, plus haut que les 77,44 USD de jeudi.

Dans le FTSE 250 de Londres, FirstGroup a augmenté de 3,2%.

La société de transport a déclaré qu'elle avait convenu d'un partenariat stratégique de décarbonisation avec Hitachi, formant une nouvelle coentreprise 50:50 appelée NextGen AssetCo.

NextGen AssetCo achètera jusqu'à 1 000 véhicules de bus électriques d'une valeur d'environ 100 millions de livres sterling dans le cadre de l'expansion de la flotte de bus électriques de First Bus.

FirstGroup prévoit que cela contribuera à hauteur d'environ 3 millions de livres sterling par an à ses bénéfices ajustés d'ici l'exercice 2026, avant tout avantage opérationnel.

Graham Sutherland, PDG de FirstGroup, a commenté l'événement : "L'alliance pionnière avec Hitachi est un partenariat stratégique majeur pour le groupe alors que nous progressons vers notre objectif ambitieux de décarbonisation de notre flotte d'autobus en 2035. Elle nous permettra de poursuivre l'électrification de notre flotte et de nos dépôts avec une efficacité accrue et une meilleure visibilité de notre engagement financier, et contrairement à d'autres accords possibles, nous conserverons une grande partie de la valeur résiduelle des batteries lorsqu'elles seront retirées de nos autobus.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Record a perdu 10 %.

Au cours du semestre qui s'est achevé le 30 septembre, le gestionnaire de devises et de produits dérivés a déclaré que le bénéfice avant impôt avait chuté de 16 %, passant de 7,5 millions de livres sterling l'année précédente à 6,3 millions de livres sterling.

Les revenus ont chuté de 2,7 %, passant de 22,1 millions de livres sterling à 21,5 millions de livres sterling, ce qui n'a pas empêché Record d'augmenter son dividende intérimaire de 4,9 %, passant de 2,05 pence par action à 2,15 pence par action.

Record a également annoncé que son PDG, Leslie Hill, prendrait sa retraite en mars, après 31 ans passés au sein de l'entreprise et quatre ans en tant que PDG. Jan Witte succédera à Hill et sera nommé au conseil d'administration en tant que PDG élu le 1er janvier, avec l'intention d'être officiellement nommé PDG le 1er avril.

M. Witte est actuellement PDG de deux filiales de Record, Record Currency Management et Record Asset Management.

Sur l'AIM, Jersey Oil & Gas a fait un bond de 14 %, après avoir indiqué qu'elle et NEO Energy, les propriétaires des licences du champ Buchan, avaient convenu d'acquérir le navire flottant de production, de stockage et de déchargement Western Isles, qui sera utilisé comme installation de traitement pour le redéveloppement prévu du champ Buchan.

Jersey Oil & Gas a déclaré qu'elle recevra un paiement en espèces de 9,4 millions USD de la part de NEO, conformément aux conditions de l'accord d'amodiation annoncé en avril, concernant un paiement d'étape à la finalisation de la solution de développement de la zone de Greater Buchan.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en hausse de 0,5 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a clôturé en baisse de 2,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,1%.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en demi-teinte, avec un Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,1 %, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux terminé en hausse de 0,1 %

L'or était coté à 1 986,71 USD l'once au début de la journée de vendredi à Londres, contre 1 983,48 USD à la fin de la journée de jeudi.

L'inflation dans la zone euro sera publiée à 1000 GMT.

