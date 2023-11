(Alliance News) - Les prix des actions en Europe ont clôturé en hausse jeudi, dans un contexte relativement calme de Thanksgiving et suite à la publication des minutes de la Banque centrale européenne.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 14,07 points, soit 0,2%, à 7 483,58. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 0,66 point à 18 480,83, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 1,18 point, soit 0,2%, à 718,08.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,3 % à 747,41 et le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,1 % à 15980,88. Cependant, le Cboe Small Companies a terminé en baisse de 0,4% à 13490,69.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont tous deux clôturé en hausse de 0,2%.

Les minutes de la BCE ont montré que tous les membres étaient d'accord pour maintenir les trois taux d'intérêt clés de la BCE à leurs niveaux actuels. Lors de la réunion de septembre, cependant, les minutes ont montré que la décision sur les taux d'intérêt avait été "serrée".

En octobre, la BCE a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés. Lors de sa première pause depuis le début de son cycle de hausse en juillet dernier, le prêteur officiel basé à Francfort a laissé les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt à 4,50 %, 4,75 % et 4,00 %, respectivement.

"Le Conseil des gouverneurs a exprimé sa confiance dans le fait que l'orientation actuelle de la politique monétaire était suffisamment restrictive, ce qui lui a permis de maintenir les taux aux niveaux actuels et de prendre le temps d'évaluer les perspectives d'inflation, la dynamique de l'inflation sous-jacente et la force de la transmission de la politique monétaire", peut-on lire dans le procès-verbal.

ING Economics a déclaré : En bref, les minutes soulignent la position plus prudente de la BCE sur l'économie et, en fait, marquent la prochaine phase de resserrement de la politique monétaire : mettre fin aux hausses de taux et se concentrer sur "un niveau élevé pour plus longtemps". De toute évidence, il était et il est encore trop tôt pour que la banque centrale ferme complètement la porte à d'autres hausses de taux".

Les investisseurs ont également pris connaissance des données PMI. L'économie britannique a renoué avec la croissance en novembre.

L'indice composite flash des directeurs d'achat S&P Global/CIPS pour le Royaume-Uni a atteint 50,1 points en novembre, contre 48,7 en octobre. Il s'agit d'un plus haut de quatre mois et d'une croissance, dépassant légèrement la marque de 50,0 qui n'a pas changé.

L'indice rapide de l'activité commerciale du PMI des services a atteint un sommet de quatre mois, s'établissant à 50,5 en novembre contre 49,5 en octobre. Dans le même temps, l'indice PMI manufacturier flash est passé de 44,3 à 47,9.

La livre était cotée à 1,2542 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en hausse par rapport à 1,2458 USD à la clôture de mercredi. L'euro se situait à 1,0909 USD à la clôture des marchés européens jeudi, en hausse par rapport à 1,0864 USD à la même heure mercredi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 149,49 yens, en baisse par rapport aux 149,72 yens de la fin de journée de mercredi.

Dans le FTSE 100, Intertek a terminé la journée en tête de l'indice, en hausse de 3,3 %.

Le fournisseur de services d'assurance qualité a confirmé ses perspectives annuelles tout en faisant le point sur son activité depuis le début de l'année.

Le fournisseur de services d'assurance qualité basé à Londres a déclaré qu'au cours des dix mois qui se sont terminés le 31 octobre, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,1 % à taux réel et de 7,3 % à taux de change constant, pour atteindre 2,77 milliards de livres sterling, contre 2,63 milliards de livres sterling au cours de la même période en 2022.

Les majors pétrolières BP et Shell figurent également parmi les plus fortes progressions de la journée, en hausse de 1,4 % et 1,3 %, grâce à la remontée des prix du pétrole.

Les prix du pétrole sont remontés au-dessus de la barre des 80 USD, après avoir chuté à la suite d'une réunion ministérielle clé de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, repoussée de dimanche au 30 novembre.

Le baril de Brent était coté à 80,65 USD à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport aux 79,36 USD de la fin de la journée de mercredi.

De l'autre côté de l'indice, cependant, Vodafone a chuté de 5,2 %.

Vodafone a déclaré qu'il introduirait une nouvelle technologie pour la couverture mobile 5G dans les zones rurales en Allemagne en utilisant jusqu'à 40% d'énergie en moins.

Dans l'indice FTSE 250, Virgin Money UK a perdu 6,3 %.

La société de services bancaires et financiers a déclaré qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre, les revenus nets d'intérêts ont augmenté pour atteindre 1,69 milliard de livres sterling, contre 1,58 milliard de livres sterling l'année précédente, tandis que les revenus hors intérêts sont restés inchangés à 140 millions de livres sterling. La marge d'intérêt nette s'est améliorée, passant de 1,85 % à 1,91 %. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 595 millions de GBP à 345 millions de GBP, principalement en raison de l'augmentation des dépréciations de crédit, qui sont passées de 52 millions de GBP à 309 millions de GBP.

Virgin Money a déclaré un dividende final de 2 pence, contre 7,5 pence l'année précédente, ce qui porte le total annuel à 5,3 pence, soit un peu plus de la moitié du dividende de 10 pence versé l'année précédente. Virgin Money a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 150 millions de livres sterling, ce qui porte le total des distributions aux actionnaires pour l'année à 272 millions de livres sterling, soit une augmentation d'environ 2 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Avon Protection a progressé de 11 %, après que certains directeurs ont acheté des actions.

Le directeur général Jos Sclater a acheté 131 306 GBP d'actions, tandis que le directeur financier Rich Cashin a acheté 119 360 GBP d'actions.

Sur l'AIM, Jersey Oil & Gas a progressé de 21 %.

Jersey Oil & Gas est une société pétrolière et gazière en amont axée sur la région du plateau continental britannique de la mer du Nord, tandis que Serica Energy est une société pétrolière et gazière britannique axée sur la mer du Nord.

Elle a accepté de céder à Serica Energy UK Ltd, une filiale de Serica Energy, une participation de 30 % dans les licences de Greater Buchan Area.

"Nous sommes ravis d'annoncer l'accord d'amodiation avec Serica Energy. Non seulement elle apporte un nouveau partenaire de grande qualité à la coentreprise, mais elle libère une valeur exceptionnelle pour la société et nous permet d'atteindre nos objectifs globaux pour la stratégie d'exploitation de la GBA", a déclaré Andrew Benitz, président-directeur général de Jersey Oil.

L'or était coté à 1 992,02 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi, en baisse par rapport à 1 993,04 USD à la clôture de mercredi.

Aucun événement n'est prévu dans le calendrier des entreprises britanniques pour la journée de vendredi. Lundi, il y a une déclaration commerciale de Rightmove.

Le calendrier économique pour a une enquête sur la confiance des consommateurs britanniques au cours de la nuit. Plus tard dans la journée, il y aura une lecture du PIB pour l'Allemagne, ainsi que l'indice Ifo du climat des affaires, suivi par les données PMI américaines.

