Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse ce mardi, suivant le rebond des actions mondiales, alors que le conflit militaire entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas a continué à provoquer une hausse des prix du pétrole.

L'indice indien GIFT Nifty était en hausse de 0,07 % à 19 614,50 à 7h52 IST, indiquant que le Nifty 50 ouvrira en hausse par rapport à la clôture de lundi à 19 512,35.

Les actions de Wall Street ont clôturé en hausse lundi, tirées par les actions du secteur de l'énergie en raison de la hausse des prix du brut. Les marchés asiatiques ont ouvert en hausse. [MKTS/GLOB]

Les affrontements militaires entre Israël et le Hamas ont pesé sur le sentiment de risque et stimulé l'achat de valeurs refuges comme l'or et le dollar américain.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont oscillé autour de 88 dollars le baril mardi après avoir augmenté de 4% lors de la session précédente.

Les actions nationales ont chuté lundi, entraînées par la hausse des prix du pétrole, ce qui est négatif pour les importateurs de cette matière première comme l'Inde.

Les analystes ont déclaré qu'en plus de la hausse des prix du brut, la prochaine saison des bénéfices - qui commence mercredi - et la saison des fêtes influenceront les marchés indiens à court terme.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont prolongé leur série de ventes pour la 14ème session consécutive lundi, délestant des actions pour une valeur nette de 9,98 milliards de roupies (119,89 millions de dollars). Les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté pour 26,61 milliards de roupies d'actions.

ACTIONS À SURVEILLER :

** Dr Reddy's Laboratories : L'unité du fabricant de médicaments est citée dans une plainte antitrust déposée devant un tribunal californien par Mayo Clinic et Lifepoint Corporate Services, alléguant un monopole partagé dans la vente de Revlimid.

** G R Infraprojects : La coentreprise formée par la société et Patel Engineering a signé un contrat avec NHPC pour un projet d'une valeur de 36,37 milliards de roupies.

** Genus Power Infrastructures : La société obtient des commandes d'une valeur de 31,15 milliards de roupies.

** Mazagon Dock Shipbuilders : Co signe une lettre d'intention avec un client européen pour la construction de navires hybrides polyvalents. Les prix des unités seront fixés au moment de la signature du contrat.

(1 $ = 83,2400 roupies indiennes)