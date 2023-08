Les actions indiennes devraient s'ouvrir avec peu de changements ce mardi après un début de semaine positif, les investisseurs attendant une série de résultats trimestriels dans tous les secteurs.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en hausse de 0,02% à 19 890 à 8h05 IST.

Les marchés asiatiques ont légèrement augmenté mardi, suivant les gains de Wall Street dans la nuit, les bénéfices solides et les signes de modération de l'inflation ayant stimulé le sentiment [MKTS/GLOB].

Les prix du pétrole ont atteint un plus haut de trois mois à 85,58 $ le baril lundi, enregistrant la plus forte hausse mensuelle en 18 mois, sur des signes de resserrement de l'offre et une demande stable.

Les contrats à terme sur le brut Brent sont restés au-dessus de 85 dollars le baril mardi. Une hausse des prix du pétrole est négative pour les pays importateurs de pétrole comme l'Inde, où le brut constitue une part importante de la facture d'importation [O/R].

Le Nifty 50 et le Sensex ont gagné plus de 0,5 % chacun lundi, bien que les investisseurs institutionnels étrangers (FII) soient restés vendeurs nets.

Depuis le 7 juillet, les indices de référence ont augmenté à chaque session d'entrées de FII et ont baissé à chaque session de sorties. Les FII ont vendu pour 7,01 milliards de roupies (85,23 millions de dollars) d'actions sur une base nette lundi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté pour 24,88 milliards de roupies d'actions, selon les données provisoires de la NSE.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont acheté des actions indiennes pendant cinq mois consécutifs, ce qui a entraîné une hausse mensuelle des indices de référence. En juillet, les investisseurs étrangers de portefeuille ont acheté pour 466,18 milliards de roupies d'actions indiennes. L'indice Nifty 50 a augmenté de 2,94 %.

Les analystes s'attendent à ce que la dynamique se poursuive sur les marchés avec des phases de consolidation et de rotation sectorielle. Ils s'attendent à ce que les valeurs automobiles soient au centre de l'attention lundi, alors que les données sur les ventes mensuelles arrivent au compte-gouttes.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Maruti Suzuki : le premier constructeur automobile indien affiche un bénéfice meilleur que prévu pour le trimestre de juin, et révèle des plans pour acheter l'usine de sa société mère japonaise à Gujarat.

** Power Grid Corporation of India : L'entreprise annonce une baisse de son bénéfice au premier trimestre, en raison d'une demande plus faible dans son activité principale de transmission.

** Rail Vikas Nigam : La société obtient une lettre d'attribution pour deux projets d'un coût d'environ 3,32 milliards de roupies.

** Principaux résultats mardi : Escorts Kubota, PVR Inox, Thermax.

(1 $ = 82,2500 roupies indiennes)