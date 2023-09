Les actions indiennes devraient ouvrir en légère baisse ce mercredi, suivant la chute de leurs homologues asiatiques sur la base des données des principales économies du monde qui ont alimenté les inquiétudes sur la croissance mondiale et la hausse des prix du pétrole.

L'indice indien GIFT Nifty sur la bourse internationale NSE était en baisse de 0,06% à 19 658 à 8h00 IST.

Les marchés asiatiques ont baissé, l'indice MSCI Asia ex-Japan chutant de 0,58% après que des données aient montré mardi que l'activité des services en Chine a augmenté au rythme le plus lent en huit mois en août, ce qui a ravivé les inquiétudes sur la croissance de la deuxième plus grande économie du monde.

Les données de la zone euro et de la Grande-Bretagne ont également montré une baisse de l'activité commerciale en août.

Les actions de Wall Street ont clôturé en baisse la nuit dernière après que les données aient montré une baisse plus faible que prévu des commandes d'usines américaines en juillet et que les commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale aient suggéré une marge de manœuvre pour que la banque centrale américaine augmente encore ses taux, si nécessaire[MKTS/GLOB].

La hausse des prix du pétrole ne fait qu'ajouter aux inquiétudes. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont franchi la barre des 90 dollars pour la première fois depuis novembre 2022 en raison des inquiétudes concernant la pénurie d'approvisionnement après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient prolongé leurs réductions volontaires de production jusqu'à la fin de l'année.

La hausse des prix du pétrole est négative pour les importateurs tels que l'Inde, où le brut constitue la majeure partie de la facture d'importation du pays. [O/R]

Les valeurs sûres de l'Inde, le Nifty 50 et le Sensex, ont étendu leurs gains pour la troisième session consécutive mardi.

Les petites et moyennes capitalisations, plus axées sur le marché intérieur, ont surpassé les blue-chips et ont atteint de nouveaux records, aidées par de fortes entrées de capitaux de détail.

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont vendu des actions pour une valeur nette de 17,25 milliards de roupies (207,66 millions de dollars) mardi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux ont acheté des actions pour une valeur de 10,78 milliards de roupies, selon les données de la bourse.

LES VALEURS À SURVEILLER :

** Jio Financial Services : Les actions de la société seront retirées de l'indice Nifty 50 et d'autres indices NSE à partir de jeudi, car le titre n'a pas atteint la fourchette de prix lors de deux séances consécutives lundi et mardi.

** Power Grid Corporation of India : La société a été déclarée adjudicataire du projet de système de transmission inter-états.

** NBCC : Co signe un protocole d'accord avec le Kerala State Housing Board pour une commande de travaux d'une valeur de 20 milliards de roupies.

** Vedanta : La Zambie accepte de restituer à l'entreprise des actifs cuprifères contestés ; les actifs miniers ont des réserves de 16 millions de tonnes de cuivre contenu.

(1 $ = 83,0700 roupies indiennes)