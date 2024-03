(Alliance News) - Les actions à Londres ont à peine bougé après la cloche d'ouverture jeudi, après une séance largement plus calme à New York dans la nuit, alors que les regards se tournent vers un lot de données américaines et ce qu'elles peuvent signifier pour les taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Il y aura une mise à jour habituelle sur le marché de l'emploi, par le biais de la lecture des demandes initiales de chômage à 1230 GMT, ainsi qu'un aperçu de la santé du consommateur, avec les données sur les ventes au détail. En outre, la dernière lecture des prix à la production est rapportée peu après midi.

L'indice FTSE 100 n'a augmenté que de 2,97 points pour atteindre 7 775,14. Le FTSE 250 n'a progressé que de 4,07 points à 19 567,99 points, et l'AIM All-Share a perdu 0,17 point à 738,65 points.

Le Cboe UK 100 est resté stable à 778,75, le Cboe UK 250 a gagné 0,1% à 16 945,12, et le Cboe Small Companies est resté pratiquement inchangé à 14 711,94.

En Europe, le CAC 40 à Paris a bondi de 0,8%, tandis que le DAX 40 à Francfort a augmenté de 0,2%.

À New York, le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 0,1 % mercredi. Le S&P 500 a perdu 0,2 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,5 %.

La livre était cotée à 1,2806 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,2798 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est établi à 1,0937 USD, en baisse par rapport à 1,0945 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 147,90 yens, en hausse par rapport à 147,70 yens.

Les chiffres de l'inflation américaine devraient montrer que le rythme de croissance des prix à la production en glissement annuel s'est accéléré à 1,1% en février, selon le consensus cité par FXStreet, contre 0,9% en janvier.

Les ventes au détail devraient avoir augmenté de 0,8 % en février, après une baisse de 0,8 % en janvier par rapport à décembre.

Les demandes initiales d'allocations chômage devraient être largement à 218 000 par rapport à la semaine précédente (217 000).

"Dans l'ensemble, nous prévoyons que les données sur l'inflation et l'activité aux États-Unis soutiennent un report de la première réduction de la Fed jusqu'au milieu de l'année", ont commenté les analystes de Lloyds Banking Group.

"Les remarques des intervenants de la BCE aujourd'hui seront écoutées très attentivement. Une première baisse des taux en avril n'a pas été complètement exclue, mais il semble que juin soit l'option la plus probable. Cela permettrait aux décideurs politiques de disposer de plus d'informations sur l'économie, y compris les données salariales du premier trimestre."

Les membres du conseil exécutif de la BCE, Isabel Schnabel et Luis de Guindos, s'exprimeront respectivement à 1100 GMT et 1800 GMT.

À Londres, le groupe OSB a chuté de 19 % en raison de résultats mal reçus, bien qu'il ait déclaré un rachat d'actions de 50 millions de livres sterling.

OSB, qui signifie OneSavingsBank, a déclaré que le bénéfice avant impôt en 2023 était inférieur de 30 % à 374,3 millions de livres sterling, contre 531,5 millions de livres sterling en 2022. Le revenu total a chuté de 15 %, passant de 775,4 millions de livres sterling à 658,1 millions de livres sterling. La perte de 4,4 millions de livres sterling sur la juste valeur des instruments financiers, qui contraste avec le gain de 58,9 millions de livres sterling enregistré en 2022, a pesé sur le revenu total. Les revenus nets d'intérêts ont à eux seuls chuté de 7,2 % pour atteindre 658,6 millions de livres sterling en 2023.

En juillet, le prêteur a averti que ses résultats seraient affectés par le fait que les clients agissent plus rapidement que prévu pour refinancer leurs prêts hypothécaires à des taux favorables.

OSB a déclaré un dividende final de 21,8 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Son dividende total a été augmenté de 4,9 %, passant de 30,5 pence à 32 pence.

"Nous avons également annoncé un nouveau rachat d'actions de 50 millions de livres sterling au cours des six prochains mois et le conseil d'administration envisagera des retours supplémentaires aux actionnaires plus tard dans l'année", a ajouté la société.

Par ailleurs, April Talintyre, directrice financière, ne se représentera pas à l'assemblée générale annuelle du 9 mai et quittera son poste de directrice exécutive ce jour-là. Victoria Hyde, directrice financière adjointe, assurera l'intérim jusqu'à ce que la société trouve un nouveau directeur financier permanent.

À l'horizon 2024, elle ne s'attend pas à une croissance de sa marge d'intérêt nette sous-jacente, qui est tombée à 2,51 % en 2023, contre 3,03 % en 2022. La marge nette d'intérêt statutaire est tombée à 2,31 % l'année dernière, contre 2,78 %.

La marge nette d'intérêts prévue pour 2024 reflète "l'impact d'un coût des fonds plus élevé et l'impact en année pleine de certains prêts à marge plus faible en 2023".

Dans le FTSE 250, Trainline a gagné 12 %. La plateforme de vente de billets de train a déclaré avoir "dépassé les attentes" au cours de l'exercice financier qui vient de s'achever.

Elle a déclaré que le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 29 février a augmenté de 21 %, passant de 327 millions de livres sterling à 397 millions de livres sterling. Elle avait prévu une hausse de 15 à 20 %. Les ventes nettes de billets ont augmenté de 22 % pour atteindre 5,30 milliards de livres sterling, ce qui correspond au haut de la fourchette de croissance prévue.

Le directeur général, Jody Ford, a déclaré : "Trainline est un succès technologique britannique qui a dépassé les frontières nationales pour devenir l'application ferroviaire la plus téléchargée d'Europe. Nous avons dépassé les attentes cette année, en enregistrant une forte croissance au Royaume-Uni et sur le continent, avec des ventes nettes de billets pour les consommateurs internationaux de plus d'un milliard de livres sterling".

Les grandes capitalisations cotées à Londres ont connu des résultats mitigés. Diageo a augmenté de 1,5 % après que Kepler a relevé le brasseur de "hold" à "buy". NatWest a chuté de 4,6 %, le prêteur ayant été confronté à une lecture négative suite au rapport de l'OSB.

Ailleurs, la société de développement et de fabrication de tests de flux latéral Abingdon Health a brossé un tableau optimiste. Ses actions ont bondi de 27%.

Le chiffre d'affaires pour les six mois au 31 décembre a bondi à 2,4 millions de livres sterling, contre 1,1 million de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt a été ramenée de 2,4 millions de livres sterling à 1,2 million de livres sterling.

"Le conseil d'administration reste confiant quant à la réalisation d'une croissance significative des revenus pour l'exercice 24 par rapport à l'exercice 23, les revenus du second semestre 2024 étant également sensiblement supérieurs à ceux du premier semestre 2024", a déclaré le conseil d'administration.

À Tokyo, jeudi, le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3 %. Le S&P/ASX 200 à Sydney a perdu 0,2 %. Le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,2 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a terminé en baisse de 0,7 %.

L'or était coté à 2 168,68 USD l'once tôt jeudi, en baisse par rapport aux 2 173,55 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Le pétrole Brent était coté à 84,53 USD le baril, en hausse par rapport à 83,50 USD.

"Dans un contexte d'escalade des tensions, l'Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes, ce qui a déclenché une confrontation entre les deux pays. La plus grande raffinerie de Rosneft a été l'une des principales cibles de ces attaques, qui ont provoqué des incendies et des dommages importants aux installations. Ces actes ont affecté la production et l'approvisionnement en carburant en Russie et ont aggravé les relations déjà tendues entre les deux pays", a commenté Antonio Ernesto Di Giacomo, analyste chez XS.com.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

