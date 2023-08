Les actions mondiales ont baissé mardi et les rendements obligataires ont chuté alors que les investisseurs évaluent les dernières données économiques faibles de la Chine et se tournent vers les chiffres clés de l'inflation aux États-Unis jeudi.

Dans le même temps, les actions des banques de la zone euro ont fortement chuté après que l'Italie a approuvé un impôt sur les bénéfices de 40 % sur les prêteurs pour 2023 et que Moody's a réduit les notes de crédit de plusieurs prêteurs américains de petite et moyenne taille.

L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,23 % après avoir augmenté de 0,5 % lundi. L'indice MSCI Asie, qui exclut le Japon, a chuté de 1,11 %.

Les données ont montré que les importations de la Chine se sont contractées de 12,4 % en juillet, bien plus que les prévisions qui tablaient sur une baisse de 5 %. Les exportations ont chuté de 14,5 %, alors que les économistes tablaient sur une baisse de 12,5 %.

Les indices boursiers européens ont ouvert en baisse, le STOXX 600 paneuropéen reculant de 0,26 % et le DAX allemand de 0,33 %. L'indice britannique FTSE 100 a glissé de 0,29 % dans les premiers échanges.

"Il s'agit d'une journée un peu légère, classique, de type risk-off où vous avez des contrats à terme sur actions, menés par l'Asie, qui se dirigent vers le bas et des taux qui se dirigent vers le bas", a déclaré Timothy Graf, responsable de la stratégie macro pour la région EMEA chez State Street. "Les chiffres du commerce sont absolument terribles.

Les contrats à terme sur le S&P 500 américain étaient en baisse de 0,29 % après que l'indice boursier ait grimpé de 0,9 % lundi. Les contrats à terme sur le Nasdaq étaient en baisse de 0,39 %.

M. Graf a déclaré que d'autres nouvelles inquiétantes provenant de l'énorme secteur immobilier chinois et de ses faiblesses étaient également susceptibles de peser sur les marchés.

Country Garden, le plus grand promoteur immobilier privé de Chine, a déclaré mardi qu'il n'avait pas payé deux coupons d'obligations en dollars dus le 6 août, ce qui ajoute aux signes de graves tensions dans le secteur.

Les rendements des obligations américaines et européennes ont chuté, annulant certaines des augmentations observées au cours de la semaine dernière.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7 points de base à 4,012 %, après avoir atteint son plus haut niveau depuis novembre vendredi à 4,206 %. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Le dollar s'est redressé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, les investisseurs se tournant vers des actifs plus sûrs. Il était en hausse de 0,29 % à 102,38.

Les banques ont été les principaux perdants de la zone euro mardi après que l'Italie ait approuvé une taxe de 40% sur la marge d'intérêt nette des prêteurs, une mesure du revenu dérivé de l'écart entre les taux de prêt et les taux de dépôt.

L'indice des banques de la zone euro a baissé de 2,67% et est en passe de connaître sa plus forte baisse journalière depuis les turbulences financières du mois de mars.

Le groupe bancaire italien BPER a chuté de 8,27 %, tandis qu'Intesa Sanpaolo a perdu 7,32 %. La banque allemande Commerzbank a baissé de 3,48 %.

Le rapport de Moody's, qui a abaissé d'un cran les notes de crédit de 10 banques, a contribué à la morosité du secteur financier. L'agence a également placé six géants bancaires, dont Bank of New York Mellon, sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse.

Les investisseurs mondiaux attendent avec impatience les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juillet, publiés jeudi, qui constitueront un élément clé de la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt en septembre.

L'inflation américaine s'est probablement légèrement accélérée en juillet pour atteindre 3,3 % en glissement annuel, tandis que le taux de base est resté inchangé à 4,8 %, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

L'inflation globale a culminé à 9,1 % en juin 2022 et s'est établie à 3 % en juin 2023.

Les données sur l'inflation chinoise sont attendues mercredi, les économistes prévoyant que le chiffre de juillet sera de moins 0,4 % en glissement annuel.

La perspective d'une relance économique de la part du gouvernement central chinois pour revigorer une économie en perte de vitesse est toujours envisagée par les investisseurs. Des mesures mineures visant à aider les marchés immobiliers ont été prises au cours des deux dernières semaines, mais aucune mesure de relance générale n'a été annoncée.

Le pétrole brut américain a chuté de 0,87 % à 81,24 dollars le baril mardi. Le pétrole Brent était en baisse de 0,86% à 84,60 dollars le baril.