Les actions mondiales ont reculé mardi alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine se poursuivent sans solution, tandis que les commentaires optimistes des responsables de la Réserve fédérale sur la possibilité de nouvelles hausses de taux ont fait grimper le dollar américain à son plus haut niveau depuis deux mois.

Les contrats à terme sur le pétrole ont prolongé leur hausse et les rendements des bons du Trésor américain ont baissé après la vente aux enchères.

Les assistants du président Joe Biden et du président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont à nouveau réunis après que les deux dirigeants ne soient pas parvenus à un accord lundi sur la manière de relever le plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars. Le pays risque de se retrouver en situation de défaut de paiement dans les neuf jours à venir.

"Beaucoup d'investisseurs sont obnubilés par les négociations sur le plafond de la dette. Si cet accord devient de plus en plus insaisissable, nous pourrions commencer à voir plus de stress sur le marché, mais il y a encore de l'optimisme pour que quelque chose soit fait", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA à New York.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a chuté de 0,93% à 14h23 (1823 GMT).

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 220,72 points, soit 0,66%, à 33 065,86, le S&P 500 a perdu 44,09 points, soit 1,05%, à 4 148,50 et le Nasdaq Composite a perdu 149,73 points, soit 1,17%, à 12 571,34.

L'activité des entreprises américaines a atteint son plus haut niveau depuis 13 mois en mai, stimulée par une forte croissance du secteur des services, selon une enquête de S&P Global.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,6 %, sa plus forte chute en pourcentage sur une journée depuis trois semaines. L'indice STOXX Europe Luxury 10 a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis la mi-décembre, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après un parcours exceptionnel du secteur face aux signes d'affaiblissement de la demande aux États-Unis.

Les données d'activité qui ont montré que la croissance des entreprises de la zone euro est restée résistante, bien qu'un peu plus faible que prévu.

Les actions de Julius Baer ont chuté de plus de 7 % après que le gestionnaire de patrimoine suisse a fait état de rentrées d'argent modestes au cours des quatre premiers mois, décevant les investisseurs qui s'attendaient à ce qu'il profite des difficultés de Credit Suisse.

"En l'absence d'action réelle (sur le front du plafond de la dette), le discours hawkish de la Fed a eu une certaine influence sur les marchés", a déclaré Vishnu Varathan, économiste chez Mizuho, ajoutant qu'une certaine pression sur les bons du Trésor américain a également apporté un soutien au dollar.

Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lundi que la question de savoir s'il voterait en faveur d'une nouvelle hausse ou d'une pause lors de la réunion du mois prochain était "serrée", et le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré qu'une nouvelle hausse de 50 points de base pourrait s'avérer nécessaire.

Ces commentaires ont incité les opérateurs à repousser les prévisions de réduction des taux d'intérêt américains de juillet à novembre ou décembre, ce qui a propulsé les rendements américains à dix ans et à deux ans à des niveaux inégalés depuis le mois de mars.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans est passé de 3,719 % lundi à 3,6995 %, annulant les gains antérieurs. Le rendement à deux ans, qui augmente avec les attentes des traders concernant la hausse des taux des fonds de la Fed, a grimpé à 4,3395% par rapport à une clôture précédente de 4,322%.

Le yen était en baisse de 0,07% à 138,50 pour un dollar.

"La réticence persistante (de la Banque du Japon) à resserrer davantage sa politique monétaire à court terme, combinée à un récent ajustement à la hausse des taux américains, a déclenché un nouvel élan haussier pour (le dollar face au yen)", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises chez MUFG, dans une note à ses clients publiée dans la matinée.

Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, a gagné 0,30 point, soit 0,29%, à 103,50.

Le prix de l'or au comptant a augmenté de 0,31% à 1 975,45 dollars l'once, inversant les pertes antérieures. Les contrats à terme sur l'or ont baissé de 0,14% à 1 974,50 dollars. Le palladium a chuté de 2,77%.

Ailleurs dans les matières premières, les prix du pétrole ont augmenté grâce à des perspectives plus strictes sur le marché de l'essence et à un avertissement du ministre saoudien de l'énergie aux spéculateurs.

Le prix du pétrole Brent a augmenté de 1,07% à 76,80 dollars le baril et le prix du pétrole brut américain a augmenté pour s'établir à 72,91 dollars.