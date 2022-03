Les actions reprennent leur marche en avant, les taux montent encore

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales progressaient mardi, reprenant le chemin de la hausse après une pause lundi, tandis que les taux sur le marché obligataire continuaient leur progression.

L'Europe évoluait en hausse, Francfort prenait 0,90%, Londres 0,52%, Paris 0,46% et Milan 0,89% peu après 11H20 GMT. Après une dernière semaine faste, les places européennes avaient fait une pause lundi. En Suisse par contre, l'indice vedette SMI perdait 0,43%.

Wall Street se préparait à ouvrir en hausse: les contrats à terme des trois principaux indices américains progressaient entre 0,2 et 0,4%.

En Asie, l'humeur était encore plus joyeuse: fermée lundi, la Bourse de Tokyo a pris 1,48%, après avoir gagné 6,6% la semaine passée, soutenue notamment par la hausse du yen face au dollar. La Bourse de Hong Kong a pris 3,15%, celle de Shanghai 0,19%.

Les marchés actions digèrent sans trop de difficulté le changement de ton du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, qui a dit lundi que son institution était prête à accélérer la hausse de ses taux directeurs en 2022 pour faire face à l'inflation au plus haut depuis 40 ans.

Les ajustements se faisaient sur les autres marchés, comme celui des emprunts d'Etats.

L'emprunt à 10 ans américain s'élevait à 2,339%, en hausse de près de cinq points de base sur la séance, et contre 2,14% à la clôture de vendredi.

Surtout, les taux des emprunts aux échéances rapprochées, comme à 7 ans, 5 ans et 3 ans, étaient plus élevés que pour celui à 10 ans, une rareté qui est un signe que les investisseurs anticipent un ralentissement de l'activité économique.

En Europe aussi, les rendements se tendaient: le taux des emprunts à 10 ans de la France se rapprochait de 1% (0,948%) et celui de l'Allemagne à même échéance de 0,50% (0,495%).

Le mouvement profitait aux valeurs bancaires dans toute l'Europe, comme BNP Paribas (+2,33%), Intesa (+2,33%), Santander (+1,82%), HSBC (+3,37%) ou encore ING (+3,28%).

Le pétrole ralenti

En nette hausse pendant la séance asiatique, dans le sillage de leur bond de plus de 7% lundi, les prix des barils de pétrole se tassaient.

Le Brent de mer du Nord pour livraison en mai reculait de 0,22% à 115,437 dollars le baril, le WTI à échéance avril de 0,95% à 111,05 dollars vers 11H00 GMT.

Adidas profite de l'élan de Nike

L'équipementier Adidas montait de 1,43%, et Puma 2%, portés notamment par la publication des résultats du troisième trimestre de son concurrent Nike. Le géant américain des vêtements et chaussures de sport s'est appuyé sur une forte demande pour ses produits en Amérique du Nord pour dépasser les attentes au troisième trimestre de son exercice décalé.

Dans les échanges d'avant-séance aux Etats-Unis, Nike prenait près de 6,5%.

Le dollar se renforce

Le dollar américain montait face à un panier d'autres grandes monnaies et atteignait un plus haut depuis début 2016 face au yen, galvanisé par la détermination de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar est repassé au-dessus des 120 yens mardi (+1,18% à 120,89 vers 11H20 GMT) pour la première fois depuis février 2016, la possibilité d'un nouveau resserrement monétaire américain contrastant avec la politique ultra-accommodante reconduite vendredi par la Banque du Japon.

L'euro s'inscrivait en baisse moins marquée (-0,14% à 1,1000 dollar), la devise unique européenne étant plus sensible récemment aux avancées sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie qu'à la politique monétaire.

La livre égyptienne s'échangeait mardi à 18,520 pour un dollar, s'affaiblissant encore légèrement après avoir perdu 17% de sa valeur lundi en raison notamment de l'inflation dans le pays.

Le bitcoin montait de 4,30% à 42.900 dollars.

afp/al