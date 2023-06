Les actions mondiales sont restées stables vendredi, les investisseurs examinant attentivement les données sur l'inflation des deux côtés de l'Atlantique, pour clôturer un trimestre en dents de scie pour les marchés, qui a remis en cause les paris sur le plafonnement des taux d'intérêt.

Le pétrole était en passe de réaliser sa première hausse mensuelle de l'année, la forte réduction des stocks de pétrole aux États-Unis l'emportant sur les craintes que la demande de carburant soit encore réduite par de nouvelles hausses des coûts d'emprunt.

Le dollar était en passe d'inverser deux trimestres de pertes par rapport à six de ses principaux homologues, dans la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains visant à maîtriser l'inflation.

L'or a connu son plus mauvais trimestre depuis septembre de l'année dernière en raison des prévisions de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

L'indice boursier MSCI All Country a légèrement progressé et se dirige vers des gains semestriels d'environ 11,5 %, récupérant plus de la moitié des pertes de l'année dernière, en partie grâce à l'essor de l'intelligence artificielle qui a mis le feu aux poudres dans le secteur des grandes technologies.

"Malgré la hausse des taux et les craintes d'une récession, le marché continue d'escalader un mur d'inquiétude et je pense que les bénéfices justifieront l'expansion des multiples que nous avons observée cette année", a déclaré Patrick Spencer, vice-président des actions chez RW Baird.

"Nous devons accepter que nous entrons dans une période de taux d'intérêt normalisés de 3, 4 ou 5 %, et historiquement ce ne sont pas des taux particulièrement élevés... mais l'argument de la désinflation est bien présent", a déclaré M. Spencer.

En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés a progressé de 0,6 % et de 7,5 % depuis le début de l'année.

Les prix dans la zone euro ont donné une image mitigée, l'inflation française ayant diminué plus que prévu en juin, tandis que l'inflation allemande a augmenté plus que prévu au cours du même mois, interrompant ainsi un déclin continu depuis le début de l'année.

En Espagne, les prix à la consommation ont chuté en juin pour passer sous la barre des 2 %, leur niveau le plus bas depuis mars 2021.

Les investisseurs se concentreront également sur l'indice américain des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui sera publié avant l'ouverture de Wall Street.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a signalé jeudi que la banque centrale américaine était susceptible de reprendre sa campagne de resserrement monétaire après une pause au début du mois.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains < étaient stables à légèrement plus fermes.

STIMULUS DE LA CHINE ?

Les actions en Asie ont progressé grâce à la faiblesse des données sur l'activité des usines en Chine, ce qui a alimenté les attentes de nouvelles mesures de relance.

Le prix du cuivre a connu sa plus forte baisse trimestrielle depuis septembre 2022 en raison de la faiblesse des données chinoises et des perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains.

Le yen est resté fragile après avoir atteint la barrière psychologiquement importante de 145 pour un dollar, alimentant les craintes d'intervention alors que le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a émis un nouvel avertissement contre l'affaiblissement excessif de la monnaie.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,1 %, en voie de réaliser un gain d'un peu plus de 1 % au cours du premier semestre de l'année.

"Il y a une divergence croissante dans la trajectoire de l'inflation à travers la région, ce qui conduit à un désaccord sur la voie à suivre pour la politique", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche d'ING pour l'Asie-Pacifique.

L'indice chinois CSI300 et l'indice Shanghai Composite ont augmenté d'environ 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong est resté stable.

L'indice Nikkei du Japon a terminé en légère baisse, après avoir bondi de 27 % au premier semestre, sous l'effet de l'essor des sociétés liées aux puces et de l'afflux d'argent dans les maisons de commerce.

Les données économiques américaines solides ont fait grimper les rendements des bons du Trésor, le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteignant jeudi son plus haut niveau depuis trois mois. Il était à 3,8858 % en dernier lieu.

Le pétrole brut américain était en hausse de 0,5 % à 70,25 dollars le baril et le Brent était à 74,88 dollars, également en hausse de 0,5 % sur la journée.

Le prix de l'or était légèrement plus faible à 1 905 dollars l'once, après avoir brièvement chuté sous le niveau clé de 1 900 dollars jeudi pour la première fois depuis la mi-mars.