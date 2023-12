(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse à la mi-journée mercredi, les investisseurs ressentant la joie des fêtes grâce à des données d'inflation plus fraîches que prévu pour le Royaume-Uni.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 44,63 points, soit 0,6%, à 7 682,66. Le FTSE 250 a gagné 126,06 points, soit 0,7 %, à 19 442,04 points, et l'AIM All-Share a gagné 2,92 points, soit 0,4 %, à 748,31 points.

Le Cboe UK 100 a progressé de 0,5 % à 766,92 points, le Cboe UK 250 de 0,7 % à 16 922,53 points et le Cboe Small Companies de 0,5 % à 14 490,13 points.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est ralentie plus rapidement que prévu le mois dernier, selon les données de l'Office des statistiques nationales.

L'ONS a déclaré que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,9% en novembre, se ralentissant fortement par rapport à l'augmentation de 4,6% enregistrée en octobre. La lecture de l'inflation a été inférieure au consensus du marché cité par FXStreet de 4,4%.

Le récent pic de l'inflation annuelle au Royaume-Uni était de 11,1% en octobre 2022, que l'ONS a estimé être le plus élevé depuis 1981. Le chiffre de novembre est le plus bas depuis septembre 2021.

"Les chiffres de l'inflation, nettement inférieurs aux prévisions, ont mis le feu aux poudres sur le marché boursier britannique, les investisseurs estimant que la Banque d'Angleterre n'aura pas d'autre choix que de réduire ses taux prochainement", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a maintenu son taux d'escompte au niveau historiquement élevé de 5,25 %, certains de ses responsables politiques ayant même voté en faveur d'une nouvelle hausse de 25 points de base.

Selon les prévisions de Trading Economics, les investisseurs tablent désormais sur une baisse des taux de 25 points de base au deuxième trimestre de l'année prochaine, suivie d'une autre au troisième trimestre.

Mould a commenté : "La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux pour lutter contre l'inflation, mais elle est maintenant confrontée à une situation où les taux semblent trop élevés et où les réductions pourraient arriver trop tard pour éviter un effondrement de l'économie. D'autre part, les problèmes de la mer Rouge menacent les chaînes d'approvisionnement et ont fait grimper le prix du pétrole, deux facteurs d'inflation. La situation est donc quelque peu confuse".

En ce qui concerne les actions européennes, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1 %, mais le DAX 40 à Francfort a perdu 0,1 %.

La baisse des prix à la production en Allemagne s'est poursuivie en novembre, mais s'est quelque peu ralentie en rythme annuel, selon Destatis.

Annuellement, l'indice des prix à la production de l'Allemagne a chuté de 7,9% en novembre, ralentissant par rapport à une baisse de 11% en octobre. Selon FXStreet, les marchés s'attendaient à une baisse de 7,5%.

En septembre, Destatis a enregistré une baisse de 15 % des prix à la production annuels, ce qui représente la plus forte baisse annuelle depuis le début de la collecte des données en 1949.

La livre était cotée à 1,2656 USD mercredi midi à Londres, en net recul par rapport à 1,2734 USD à la clôture des marchés boursiers mardi. L'euro s'est établi à 1,0941 USD, en baisse par rapport à 1,0972 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,39 yens, en baisse par rapport à 143,88 yens.

Dans le FTSE 100, les constructeurs de maisons ont légèrement augmenté. Barratt Developments et Taylor Wimpey ont tous deux augmenté de 0,4%. Berkeley Group a augmenté de 0,2 %.

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont baissé à un rythme plus rapide sur une base annuelle en octobre, selon les données du gouvernement ce mercredi

L'Office for National Statistics a déclaré que les prix moyens des logements au Royaume-Uni ont baissé de 1,2 % en octobre par rapport à l'année précédente. Cette baisse a été plus rapide que celle de 0,6 % enregistrée en septembre, qui avait été révisée à la baisse au lieu de 0,1 %.

En Angleterre, le prix moyen des maisons a baissé de 1,4 % par an pour atteindre 306 000 GBP. Au Pays de Galles, il a baissé de 3,0 % pour s'établir à 214 000 GBP, tandis qu'en Écosse, il a augmenté de 0,2 % pour s'établir à 191 000 GBP.

Ailleurs dans le FTSE 100, DS Smith a baissé de 0,9%. UBS a ramené DS Smith de "acheter" à "neutre".

Dans le FTSE 250, Diversified Energy a récupéré une partie de ses pertes de mardi, en augmentant de 4,4%. L'action a chuté de 14 % mardi.

Diversified, le plus grand propriétaire de puits de pétrole et de gaz du pays, a reçu lundi une lettre de quatre membres de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants des États-Unis.

La lettre demandait des informations sur les pratiques de l'entreprise en matière de mise à la retraite des puits et d'émissions, et exprimait des inquiétudes quant à l'achat par l'entreprise "d'une part substantielle des puits de pétrole et de gaz vieillissants du pays".

En réponse, la société Diversified a déclaré mardi : "L'entreprise examine la lettre et a l'intention de s'engager de manière positive et ouverte, comme elle l'a toujours fait, en fournissant des informations sur les actions environnementales et opérationnelles de l'entreprise qui sont à la pointe du progrès et qui sous-tendent son approche de gestion responsable des actifs.

La société pharmaceutique spécialisée Indivior a ajouté 2,8 %, après avoir réglé un litige en matière de brevets avec Actavis, filiale de Teva, concernant la demande de nouveau médicament abrégé de cette dernière pour un film sublingual générique de buprénorphine et de naloxone.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Petrofac a grimpé de 39 %.

La société d'infrastructure énergétique a annoncé qu'elle avait enregistré des prises de commandes "exceptionnelles" dans les domaines de l'ingénierie et de la construction et des solutions d'actifs, pour un total de 6,8 milliards de dollars en 2023 jusqu'à présent. Elle s'attend à ce que le carnet de commandes atteigne environ 8,0 milliards d'USD d'ici à l'année.

Elle a annoncé la deuxième attribution de contrat dans le cadre de l'accord-cadre de 14 milliards d'USD pour six projets avec TenneT, qui travaille avec Hitachi Energy, la part de Petrofac dans le contrat s'élevant à environ 1,4 milliard d'USD.

Sur l'AIM, Versarien a chuté de 42 %.

L'action du groupe d'ingénierie des matériaux avancés a atteint son plus bas niveau historique, après que l'entreprise a informé le marché de divers développements.

Versarien a déclaré que les ventes d'actifs, qui font partie intégrante de sa stratégie de redressement, n'ont pas progressé comme prévu et prévoit une performance plus faible pour l'exercice clos le 30 septembre que pour la période de 18 mois qui l'a précédé.

À New York, les actions ont été annoncées à la baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,1 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 80,08 USD le baril à la mi-journée à Londres mercredi, en hausse par rapport aux 78,81 USD de la fin de journée de mardi. L'or était coté à 2 033,28 USD l'once, en baisse par rapport à 2 039,44 USD.

