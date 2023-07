Les actions mondiales sont restées stables mardi, les investisseurs ayant trouvé un équilibre entre la force inflationniste de la hausse des prix du pétrole et l'espoir que les banques centrales ne durcissent pas leur politique monétaire au point de provoquer une récession potentielle.

L'indice MSCI des actions mondiales, qui a augmenté de près de 6 % le mois dernier alors que la Réserve fédérale américaine a mis en pause son cycle de hausses de taux agressives, est resté stable dans les échanges légers, Wall Street étant fermée pour les vacances du 4 juillet.

L'indice européen Stoxx 600 est resté stable dans les premières transactions.

Plus tôt dans la session, la banque centrale australienne a maintenu ses taux d'intérêt à 4,1 %, déclarant qu'elle avait besoin de temps pour évaluer l'impact économique de ses hausses de taux jusqu'à présent.

Compliquant les perspectives d'inflation, les prix du pétrole ont augmenté mardi alors que les marchés ont pris en compte les réductions de l'offre pour le mois d'août par les principaux producteurs, l'Arabie Saoudite et la Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 75,09 dollars le baril, tandis que le pétrole West Texas Intermediate a augmenté dans les mêmes proportions pour atteindre 70,23 dollars.

Cette évolution fait suite aux données publiées lundi par l'Institute of Supply Management, selon lesquelles l'activité manufacturière américaine s'est effondrée en juin pour atteindre les niveaux observés pour la dernière fois lors de la vague initiale de la pandémie de grippe aviaire COVID-19 en mai 2020. Les enquêtes menées auprès des directeurs d'achat ont révélé une baisse similaire de l'activité manufacturière dans la zone euro.

"Au moins, l'amélioration du déséquilibre entre l'offre et la demande semble avoir un effet sur les pressions sur les prix", a déclaré Ariane Curtis, économiste mondiale chez Capital Economics.

Mme Curtis a mis en garde contre le fait que, malgré les signes de relâchement de l'inflation des biens, les banquiers centraux pourraient maintenir une politique stricte pour lutter contre l'inflation du secteur des services, "qui s'est avérée plus difficile à maîtriser".

DES DONNÉES EN DEMI-TEINTE

Selon Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions en Asie-Pacifique chez BNP Paribas, les investisseurs attendent maintenant un ensemble de données économiques mitigées avant les résultats du deuxième trimestre pour obtenir d'autres indices commerciaux, alors que l'incertitude demeure quant aux perspectives de la politique monétaire de la Fed.

Les minutes de la dernière réunion de la banque centrale sont attendues plus tard cette semaine et pourraient fournir des indices supplémentaires sur l'orientation de la politique, mais aussi injecter une certaine volatilité, a-t-il dit.

"Si la Fed se crispe et décide de relever ses taux plus de deux fois que prévu, comme le marché l'a largement anticipé, il est à craindre que la récession ne soit plus profonde que prévu", a déclaré M. Raychaudhuri.

Les tensions géopolitiques persistent également, a-t-il noté, et les contrôles des exportations de minéraux par la Chine ajoutent à l'incertitude des relations commerciales mondiales.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à six autres devises majeures, est resté stable. L'euro a baissé de 0,3 % par rapport au dollar, à 1,09115 dollar.

La dette publique de la zone euro est restée stable, le rendement Schatz à deux ans de l'Allemagne, qui mesure les attentes en matière de taux d'intérêt, s'est maintenu autour du niveau de 3,32 %, son plus haut niveau depuis le début du mois de mars, juste avant que la crise bancaire régionale aux États-Unis ne provoque une fuite vers les valeurs refuges. Les rendements obligataires augmentent lorsque les prix baissent.

Le marché du Trésor était fermé mardi pour la fête de l'Indépendance. Lundi, une section très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain a connu son inversion la plus profonde depuis l'époque de l'inflation élevée de Paul Volcker, président de la Fed, au début des années 1980, reflétant les craintes des marchés financiers qu'un cycle de hausse prolongé ne fasse basculer les États-Unis dans la récession.

L'or a légèrement augmenté, l'once d'or au comptant s'échangeant à 1926,45 dollars.