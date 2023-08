(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse mardi, alors qu'un optimisme prudent a balayé les marchés mondiaux.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 16,72 points, soit 0,2 %, à 7 274,54. Le FTSE 250 était en hausse de 83,84 points, 0,5%, à 17 982,83, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,20 points, 0,2%, à 730,41.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,2% à 725,08, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,3% à 15 771,38, et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,2% à 12 794,75.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,6 %.

"La plupart des grands marchés ont connu une petite reprise, les investisseurs continuant à réfléchir à l'énigme de l'inflation et des taux d'intérêt", a commenté Richard Hunter, d'Interactive Investor.

Au Royaume-Uni, les données officielles ont continué à augmenter le mois dernier, mais à un rythme plus lent que prévu.

Selon l'Office for National Statistics, l'emprunt net du secteur public, à l'exclusion des banques du secteur public, a atteint 4,3 milliards de livres sterling en juillet. C'est 3,4 milliards de livres de plus qu'en juillet 2022, mais moins que les 6 milliards de livres prévus par l'Office for Budgetary Responsibility.

Avec 2 579 milliards de livres sterling, la dette totale a été provisoirement estimée à environ 98,5 % du produit intérieur brut annuel du Royaume-Uni en juillet.

En juillet, l'ONS avait déclaré que la dette du gouvernement britannique avait dépassé la production économique du pays en juin, à 100,8 % du PIB annuel. C'était la première fois que cela se produisait depuis 1961. Toutefois, le chiffre de juin a été révisé à la baisse à 99,5 %, étant donné que les dernières estimations du PIB pour le deuxième trimestre étaient supérieures de 32,5 milliards de livres sterling aux estimations précédentes.

"Les emprunts restant inférieurs aux prévisions officielles, il semble inévitable de continuer à spéculer sur des réductions d'impôts dans le budget de l'année prochaine. Cependant, cela dépendra également de la situation économique générale", a estimé la Lloyds Bank.

Dans le même temps, les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets pluriannuels, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation. Cette semaine, l'attention se porte toujours sur Jackson Hole, le symposium annuel de la Fed de Kansas City, auquel participent les principaux banquiers centraux du monde entier.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'adressera à la conférence vendredi et les investisseurs seront attentifs au langage entourant la trajectoire future des taux d'intérêt.

Le dollar s'est affaibli dans les premiers échanges en Europe.

La livre sterling était cotée à 1,2791 USD tôt mardi, plus haut que les 1,2732 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres lundi. L'euro s'échangeait à 1,0923 USD, plus haut que 1,0887 USD. Face au yen, le dollar était coté à 145,85 yens, en baisse par rapport à 146,31 yens.

Malgré la hausse des rendements obligataires, les actions américaines ont enregistré de bonnes performances, tirées par la reprise du secteur technologique.

Wall Street a terminé en demi-teinte lundi, avec le Dow Jones Industrial Average en baisse de 0,1 %, le S&P 500 en hausse de 0,7 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, en hausse de 1,6 %.

Nvidia, l'un des plus grands gagnants de la hausse des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle cette année, a augmenté de 8,5 %. Elle publiera ses résultats intermédiaires mercredi.

"L'action a augmenté de 228 % cette année après que son dernier rapport trimestriel a déclenché une vague d'optimisme pour le secteur des semi-conducteurs, les investisseurs s'empressant de chiffrer la valeur monétaire de la demande future probable", a noté ii's Hunter.

Un nouveau venu cherche également à tirer parti de l'engouement pour l'IA.

Lundi, en fin de journée, Arm, une société de puces électroniques et une unité de SoftBank au Japon, a déposé des documents préliminaires en vue d'une cotation en bourse à New York, sans donner de détails sur la taille de l'offre.

Arm prévoit une offre publique d'American depository shares, mais le nombre d'actions et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Arm a été considérée comme un acteur potentiellement important dans le domaine de l'intelligence artificielle, soulignant la technologie en plein essor dans son prospectus.

"Alors que le monde évolue de plus en plus vers l'intelligence artificielle et l'informatique basée sur l'apprentissage automatique, Arm jouera un rôle central dans cette transition", indique le prospectus.

Les actions de SoftBank ont augmenté de 1,4 % à Tokyo, tandis que l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,9 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,9 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

Dans le FTSE 100, RS Group a été le plus performant, en hausse de 2,9 %. Le distributeur de produits industriels et électroniques a bénéficié des bonnes performances du secteur technologique américain. Scottish Mortgage Investment Trust a également progressé de 1,0 %, grâce à ses positions dans le secteur technologique.

CRH a gagné 1,5 %, JPMorgan ayant relevé son objectif de cours.

Parmi les valeurs moyennes, John Wood Group a progressé de 3,1 %.

Au cours du premier semestre 2023, l'entreprise d'ingénierie et de conseil a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 17% en glissement annuel, passant de 2,56 milliards de dollars à 2,99 milliards de dollars. La perte avant impôt s'est réduite à 26,0 millions USD contre 30,5 millions USD. La société s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires se poursuive, mais à un rythme plus lent, pour atteindre environ 6 milliards USD en 2023. Ce chiffre serait en hausse par rapport aux 5,44 milliards de dollars de l'année précédente.

Entre-temps, Crest Nicholson a poursuivi sa trajectoire descendante, après avoir clôturé en baisse de 8,2 % lundi. Les actions du constructeur de maisons ont baissé de 2,4 % après qu'UBS a réduit son objectif de prix de 24 %. L'entreprise a réduit ses perspectives annuelles lundi, ce qui a déclenché un mouvement de vente dans le secteur de la construction de logements.

Sur l'AIM, Plexus a fait un bond de 28 %.

La société de services d'ingénierie pétrolière et gazière a déclaré que la valeur d'un contrat important avait augmenté pour atteindre environ 8 millions de livres sterling, contre les 5 millions de livres sterling annoncés en mars. Le contrat porte sur l'application, dans le cadre d'un projet spécialisé, de son équipement de tête de puits et de sa technologie d'étanchéité, POS-GRIP "HG".

L'or était coté à 1 898,84 USD l'once tôt mardi, en hausse par rapport aux 1 888,81 USD de lundi. Le pétrole Brent s'échangeait à 84,41 USD le baril, en légère baisse par rapport à 84,98 USD.

Le calendrier économique de ce mardi prévoit la publication des ventes de logements existants aux Etats-Unis à 15h00 BST.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

