(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs attendant nerveusement les chiffres de l'inflation américaine, alors que la hausse des prix du pétrole alimente les craintes d'une augmentation des prix.

IG indique que les contrats à terme indiquent que le FTSE 100 devrait ouvrir en baisse de 35,5 points, soit 0,5%, à 7.492,03 mercredi. L'indice des grandes capitalisations londoniennes a clôturé en hausse de 30,66 points, soit 0,4 %, à 7 527,53 mardi.

En fin de journée, BP a annoncé que son directeur général Bernard Looney avait démissionné "avec effet immédiat", après avoir admis qu'il n'avait pas été "totalement transparent" au sujet de ses relations historiques avec ses collègues.

"Bernard Looney a informé la société qu'il démissionnait de son poste de directeur général avec effet immédiat", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant que le directeur financier Murray Auchincloss assurerait l'intérim.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse, avec le Dow Jones Industrial Average en recul de 0,1 %, le S&P 500 en baisse de 0,6 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0 %

Les traders ont été prudents avant la publication de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis mercredi, qui pourrait avoir un impact sur les attentes concernant l'avenir des taux d'intérêt dans la plus grande économie du monde.

Selon le consensus cité par FXStreet, l'IPC global devrait s'accélérer à 3,6% en base annuelle en août contre 3,2% en juillet.

De plus, Axel Rudolph de la plateforme de trading en ligne IG a déclaré : "Les inondations en Libye ont entraîné des perturbations dans l'approvisionnement en pétrole, dont le prix a atteint son plus haut niveau depuis 10 mois, alors que l'on s'attend à une nouvelle baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le pétrole Brent s'échangeait à 92,31 USD le baril tôt mercredi, plus haut que les 92,26 USD de la fin de journée de mardi.

Cette hausse a mis en évidence le fait que la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée.

En Asie mercredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 1,0 %.

Les prix à la production au Japon ont augmenté de 0,3% en août par rapport au mois précédent, selon les données de la Banque du Japon. Le consensus du marché s'attendait à un chiffre inchangé de 0,1 % par rapport à juillet.

Sur une base annuelle, l'inflation des prix à la production s'est établie à 3,2 % en août, en baisse par rapport au chiffre révisé de 3,4 % en juillet, qui avait été initialement annoncé à 3,6 %.

L'inflation des prix à la production a culminé à 10,6 % en décembre 2022 et n'a cessé de diminuer depuis.

En Chine, l'indice Shanghai Composite a baissé de 0,2 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a légèrement baissé. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney était en baisse de 0,7 %.

La livre sterling était cotée à 1,2489 USD tôt mercredi, plus haut que 1,2477 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi.

L'euro s'échangeait à 1,0746 USD tôt mercredi, plus haut que 1,0729 USD tard mardi. Face au yen, le dollar est coté à 147,37 yens, en hausse par rapport à 147,13 yens.

L'or était coté à 1 911,11 USD l'once tôt mercredi, en baisse par rapport à 1 912,01 USD mardi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, il y a des résultats annuels de Ricardo, Redrow et Tullow Oil, ainsi qu'une déclaration commerciale de On The Beach Group.

Le calendrier économique comprend les données de la production industrielle de l'UE à 1000 BST.

