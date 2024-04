(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse vendredi, grâce à de nouvelles données suggérant que l'économie britannique est sortie de la récession.

Les regards sont également tournés vers la saison des résultats bancaires, qui débute vendredi. Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo doivent publier leurs résultats du premier trimestre. Le gestionnaire d'actifs BlackRock publiera également ses résultats.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 61,11 points, soit 0,8 %, à 7 984,91. Le FTSE 250 était en hausse de 130,77 points, 0,7%, à 19 917,64, et l'AIM All-Share était en hausse de 2,98 points, 0,4%, à 761,81.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,9% à 799,30, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,6% à 17 323,82, et le Cboe Small Companies était en légère hausse à 14 776,24.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en hausse de 0,9 %.

L'économie britannique a connu une croissance conforme aux attentes en février, selon les chiffres publiés vendredi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,1% en février par rapport à janvier, en ligne avec le consensus cité par FXStreet. Le PIB britannique avait augmenté de 0,3 % en janvier, selon des données révisées à la hausse.

"Une croissance positive du PIB britannique en février, associée à une révision à la hausse de l'estimation de janvier, ne fera rien pour rassurer les marchés sur le fait que les réductions de taux d'intérêt sont bloquées pour le premier semestre de cette année", a déclaré Nicholas Hyett, analyste chez Wealth Club.

"Cela dit, les secteurs de l'économie qui dépendent des dépenses discrétionnaires semblent un peu détrempés. Les services d'hébergement et de restauration se sont tous deux contractés en février et le secteur de la construction est en plein marasme (huit secteurs sur neuf ont enregistré une baisse d'un mois à l'autre). Il semblerait que le temps humide ait joué un rôle à cet égard, mais une baisse des taux d'intérêt pourrait néanmoins être très utile à ces secteurs de l'économie".

Cette semaine, tous les regards se sont portés sur les décisions relatives aux taux d'intérêt et sur la date à laquelle nous pourrions assister à des baisses de taux.

La Banque centrale européenne reste sur la voie d'une baisse des taux d'intérêt lors de sa réunion de juin. La BCE a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés, comme prévu, mais les décideurs politiques ont déclaré qu'ils réduiraient les taux s'ils étaient convaincus que l'inflation tombe à l'objectif de 2 % de la banque.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a de nouveau affirmé que les décisions relatives aux taux d'intérêt dépendaient des données, mais elle a ajouté que certains membres du conseil des gouverneurs étaient déjà convaincus de la nécessité de réduire les taux.

Par ailleurs, les espoirs d'une baisse des taux d'intérêt en juin aux États-Unis ont été douchés par des données sur l'inflation plus élevées que prévu.

Mercredi, le Bureau of Labor Statistics a indiqué que le taux d'inflation des prix à la consommation en glissement annuel avait atteint 3,5 % le mois dernier, contre 3,2 % en février, dépassant ainsi l'objectif d'inflation de 2 % fixé par la Fed.

Le taux d'inflation des prix à la consommation était attendu à seulement 3,4 %, selon le consensus cité par FXStreet. Le taux d'inflation est maintenant à son plus haut niveau depuis septembre.

Les données de jeudi sur les prix à la production aux États-Unis ont été moins robustes, mais ont tout de même augmenté. La croissance des prix à la production américaine s'est accélérée à 2,1 % en glissement annuel en mars, contre 1,6 % en février.

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en hausse : l'indice Dow Jones a peu varié, l'indice S&P 500 a augmenté de 0,7 % et l'indice Nasdaq Composite a progressé de 1,7 %.

La livre était cotée à 1,2512 USD tôt vendredi à Londres, pratiquement inchangée par rapport à 1,2513 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0680 USD, en baisse par rapport à 1,0705 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 153,26 yens, en baisse par rapport à 153,30 yens.

Le FTSE 100 a été stimulé vendredi par les constructeurs de maisons. Taylor Wimpey, Persimmon et Barratt Developments ont augmenté de 2,7 %, 2,5 % et 2,2 %, respectivement.

Les actions ont toutes été stimulées par des révisions à la hausse de la part des courtiers.

JPMorgan les a toutes relevées de "neutre" à "surpondérer". RBC a également relevé Taylor Wimpey à "surperformer".

Les grandes compagnies pétrolières BP et Shell ont également progressé vendredi, grâce à la hausse des prix du pétrole. Elles ont augmenté respectivement de 2,1 % et de 1,6 %.

Avec la montée des tensions au Moyen-Orient, le prix du pétrole a dépassé la barre des 90 USD le baril. Le pétrole Brent était coté à 90,41 USD le baril tôt à Londres ce vendredi, contre 89,94 USD jeudi.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Petrofac a perdu 25%.

La société d'infrastructure énergétique a déclaré qu'elle était "engagée et restait en discussion" avec ses prêteurs pour restructurer sa dette, ce qui se traduirait par l'échange d'une part importante de la dette contre des actions de l'entreprise. Elle a précisé que toutes les options restaient à l'étude.

La société continue également de discuter avec les investisseurs et les actionnaires en vue d'un nouvel investissement potentiel dans Petrofac.

"La direction et le conseil d'administration se concentrent sur la gestion des obligations de paiement du groupe et sur la mise en place d'une solution qui permette de fournir les garanties nécessaires à l'obtention des récents contrats, et qui garantisse que Petrofac dispose de la structure de capital et des liquidités appropriées pour soutenir la solidité de son carnet de commandes de 8 milliards de dollars", a ajouté la société.

Sur l'AIM, Bens Creek a chuté de 45 %.

Le propriétaire et exploitant de mines de charbon métallurgique a déclaré avoir licencié 44 employés.

Il a déclaré que cette décision était due à "la baisse du prix du charbon métallurgique, combinée aux contraintes financières de la société et aux difficultés de production de la mine, afin de réduire considérablement l'activité de Bens Creek Operations WV".

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 0,2 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite était en baisse de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 2,1 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,3 %.

L'or était coté à 2 396,60 USD l'once, en hausse par rapport à 2 338,05 USD.

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

