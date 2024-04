Les actions mondiales ont reculé, les prix du pétrole ont bondi et les rendements obligataires américains ont chuté vendredi après l'annonce d'une attaque israélienne contre l'Iran, dans un dernier rappel de la façon dont la poudrière du Moyen-Orient jette une ombre grandissante sur les marchés.

L'attaque d'Israël sur le sol iranien est le dernier échange de tiraillements entre les deux ennemis jurés, ce qui a fait grimper les monnaies refuges telles que le yen et le franc suisse et a mis l'or sur la voie d'une cinquième semaine de gains.

Les prix du pétrole ont bondi de 3 dollars le baril en raison des craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient, mais ils ont ensuite réduit une partie de leurs gains après que l'Iran a déclaré qu'il ne prévoyait pas de représailles immédiates, niant qu'une quelconque attaque avait eu lieu.

Les bons du Trésor américain se sont redressés, faisant baisser les rendements de l'obligation de référence à 10 ans à 4,5899 %.

L'indice boursier MSCI All Country était en baisse de 0,38% à 746,54 points, reculant encore par rapport à son plus haut historique de 785,62 points il y a un mois, bien que toujours en hausse d'environ 3% pour l'année.

En Europe, l'indice STOXX des 600 principales entreprises était en baisse de 0,7 %.

Les marchés sont pris dans le collimateur d'une "triple menace" : une Réserve fédérale américaine réticente à réduire les taux d'intérêt, des bénéfices décevants dans le secteur des semi-conducteurs, comme ceux de l'entreprise taïwanaise TSMC, et des risques géopolitiques croissants.

Naka Matsuzawa, stratégiste macroéconomique en chef chez Nomura à Tokyo, a déclaré que les événements au Moyen-Orient exacerbent la tendance à l'augmentation des attentes inflationnistes mondiales.

"Ce n'est pas seulement une question de Moyen-Orient qui provoque la baisse du risque actuellement. Plus fondamentalement, il s'agit de l'évanouissement des attentes de réduction des taux par la Fed, et en arrière-plan, des attentes d'inflation plus élevées, et ce conflit... aggrave la situation", a déclaré Matsuzawa.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse d'environ 0,4 %, aucune donnée majeure n'étant attendue avant la cloche d'ouverture.

Netflix sera la première cible de Wall Street après que ses actions ont chuté après les heures de bureau jeudi lorsque la société a annoncé de manière inattendue qu'elle cesserait de communiquer le nombre d'abonnés chaque trimestre, ce qui est considéré comme un signe que les années de gains des clients dans les guerres de streaming touchent à leur fin.

Ross Yarrow, directeur général des actions chez RW Baird, a déclaré que les tensions au Moyen-Orient ont le potentiel de cocher les deux cases les plus importantes du risque d'inflation.

"Le premier est un choc pétrolier - nous avons déjà vu ce scénario se produire, avec un Brent dépassant les 100 dollars le baril et ainsi de suite", a déclaré M. Yarrow.

"L'autre est le coût du transport maritime par conteneur", a ajouté M. Yarrow, précisant qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun signe d'une remontée de ces coûts après la hausse qu'ils avaient connue au début de l'année en raison des tensions dans la mer Rouge.

Entre-temps, la saison des bénéfices du premier trimestre commence, les attentes du marché étant assez faibles et la pression exercée sur un groupe restreint d'actions pour qu'elles soient performantes, a ajouté M. Yarrow.

LES ACTIONS SONT EN BAISSE

Les marchés boursiers étaient déjà en baisse avant les gros titres sur le Moyen-Orient, car les données économiques américaines plus robustes ont incité les responsables de la Fed à signaler qu'ils n'étaient pas pressés d'abaisser les taux d'intérêt.

Les actions du secteur des puces ont été particulièrement touchées par la perspective d'une politique monétaire restrictive prolongée et par la déception des investisseurs face à la décision de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co de ne pas modifier ses plans de dépenses d'investissement. L'action a chuté de 6,6 %.

Un jour plus tôt, ASML, le plus grand fournisseur d'équipements pour les fabricants de puces électroniques, a fait état de nouvelles réservations peu réjouissantes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique était en baisse de 1,7 %, après avoir chuté de 2,6 %.

Le yen, valeur refuge, a progressé de 0,7 % par rapport au dollar, mais n'a guère varié au cours de la journée. Le franc suisse était en hausse d'environ 0,6 % par rapport au dollar, après avoir enregistré des gains de 1,2 %.

L'or était en hausse de 0,3 % à 2 385 dollars l'once, mais avait atteint 2 417,59 dollars, tout près du record historique de la semaine dernière à 2 431,29 dollars.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 4,2 % et étaient en hausse de 0,9 % à 87,95 dollars. L'Iran est le troisième producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, selon les données de Reuters.

Le bitcoin était en hausse de 1,6 % à 64 559 dollars.

Le Nikkei japonais était en baisse de 2,6 %, tandis que l'indice boursier de Taïwan a chuté de 3,8 %. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,9 %.