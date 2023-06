Les actions mondiales étaient sur le point de terminer la semaine en baisse vendredi, les investisseurs pariant sur le maintien des taux d'intérêt à un niveau plus élevé afin d'étouffer l'inflation persistante, ce qui a contribué à faire grimper le dollar et à faire chuter le pétrole.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont chuté suite à l'annonce d'un ralentissement notable de l'activité économique en Allemagne en juin, tandis que l'activité économique en France s'est contractée ce mois-ci pour la première fois en cinq mois.

En Asie, les nouvelles économiques sont également inquiétantes, l'inflation de base des consommateurs japonais ayant dépassé les prévisions en mai.

L'or s'est stabilisé après s'être négocié près d'un plus bas de trois mois et s'apprêtait à connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis février, le billet vert étant soutenu par les allusions du chef de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, à d'autres hausses de taux à venir.

L'indice boursier MSCI All Country était en baisse de 0,38% à 673,66 points, et en baisse de 1,6% pour la semaine, bien que toujours en hausse de 11,5% pour l'année.

"Nous sommes probablement proches des taux d'intérêt maximaux de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre, mais nous avons le sentiment que les banques centrales sont prêtes à risquer une récession pour essayer de faire baisser les prix de base", a déclaré Mike Hewson, stratège en chef chez CMC Markets.

"L'idée d'une baisse des taux en 2024 commence à céder le pas à la prise de conscience que les taux resteront beaucoup plus longtemps à leur niveau actuel, ce qui entraîne une réévaluation des marchés boursiers", a déclaré M. Hewson.

En Europe, l'indice STOXX 600 était en légère baisse et devrait terminer la semaine en baisse.

Avec l'absence de stimulus pour la reprise chinoise qui s'essouffle, les récentes hausses inattendues en Australie et au Canada, et la prévision de deux nouvelles hausses de taux par la Réserve fédérale, les craintes concernant la croissance sont mondiales.

"Les banquiers centraux affirment qu'ils sont tout à fait disposés à maîtriser l'inflation et les marchés le croient", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

Les investisseurs devraient toutefois garder la tête froide, car la croissance économique n'est pas en train de s'effondrer, la désinflation est en cours, les rendements obligataires à long terme se comportent bien et les banques centrales sont proches de la fin de leur cycle de resserrement des taux, a déclaré M. Thozet.

Les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,4 %.

LE PÉTROLE EN BAISSE, LE DOLLAR EN HAUSSE

Les prix du pétrole ont baissé pour la deuxième séance consécutive et se dirigeaient vers une baisse hebdomadaire de plus de 3 %, alors que le ton plus optimiste des banques centrales a jeté un voile sur la demande. La hausse du dollar rend également la matière première plus chère pour certains clients.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 1,6 %, à 72,95 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 1,8 %, à 68,26 dollars.

L'indice du dollar américain a augmenté de 0,59% à 102,99 et était en passe de réaliser un gain hebdomadaire, inversant trois semaines consécutives de pertes, soutenu par l'aversion croissante pour le risque sur les marchés.

La livre, qui digère encore la nouvelle de la hausse des taux de 50 points de base de la Banque d'Angleterre, plus importante que prévu, a chuté de 0,31 % à 1,2709 $ et était en passe de perdre près de 1 % par semaine, interrompant ainsi trois semaines consécutives de gains.

Ailleurs, l'euro a baissé de 0,8 % à 1,0869 $.

Sur les marchés asiatiques, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a perdu 1,2 % et est en baisse de plus de 4 % pour la semaine, la pire depuis neuf mois.

Le Nikkei japonais a chuté de 1,45 % et était sur le point de mettre fin à une série de 10 semaines de hausse avec une baisse hebdomadaire de 2,7 %.

En ce qui concerne les obligations, les bons du Trésor américain sont restés stables après avoir été vendus lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a réaffirmé jeudi que de nouvelles hausses de taux étaient probables. Les rendements des bons du Trésor à deux ans étaient légèrement plus faibles à 4,75 % et les rendements à 10 ans à 3,73 %.

L'or s'échangeait à 1 917 dollars l'once, en hausse de 0,2% sur la journée.

Les contrats à terme sur le blé ont repris leur souffle après avoir bondi de 20 % en deux semaines, les opérateurs craignant que la Russie ne renonce à un accord garantissant la sécurité du passage des céréales par la mer Noire.