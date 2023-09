Les marchés financiers sud-coréens en bref :

** Les actions sud-coréennes ont chuté mercredi, la hausse des prix mondiaux du pétrole ayant ravivé les inquiétudes concernant l'inflation, ce qui a eu pour effet de diminuer l'appétit pour les actifs à risque. Le won s'est affaibli, tandis que le rendement des obligations de référence a augmenté.

** Le KOSPI de référence a perdu 11,92 points, soit 0,46%, à 2 570,26 à 0209 GMT.

** L'Arabie Saoudite et la Russie ont déclaré mardi qu'elles prolongeraient leurs réductions volontaires de l'offre de pétrole jusqu'à la fin de l'année, envoyant les prix du pétrole à leur plus haut niveau depuis la fin de 2022.

** "Les prix du pétrole sont la variable la plus importante", a déclaré Choi Yoo-june, analyste chez Shinhan Securities. "Une fois l'inflation accélérée, le resserrement monétaire ne pourra que se poursuivre plus longtemps.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a chuté de 1,13 % et son homologue SK Hynix a perdu 0,84 %, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 0,19 %.

** Hyundai Motor et son homologue Kia Corp sont restés stables, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont chuté de 2,12 % et 0,51 %, respectivement.

** Sur les 932 titres échangés, 335 ont progressé et 530 ont reculé.

** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions d'une valeur de 42,7 milliards de wons (31,99 millions de dollars) sur le tableau principal jusqu'à présent mercredi, après trois sessions consécutives d'achat.

** Le won était coté à 1 335,9 pour un dollar sur la plate-forme de règlement onshore, 0,40% de moins que sa clôture précédente et atteignant son plus bas niveau depuis le 23 août.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,04 point à 103,33.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 1,9 point de base à 3,780%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 3,3 points de base à 3,921%. (1 $ = 1 334,6200 won) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Subhranshu Sahu)