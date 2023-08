Le PDG de Saudi Aramco, Amin Nasser, a déclaré lundi que l'approvisionnement des clients de la société restait adéquat malgré les récentes réductions volontaires de la production de pétrole par le royaume.

La semaine dernière, l'Arabie saoudite a décidé de prolonger d'un mois la réduction volontaire de la production de pétrole d'un million de barils par jour pour y inclure le mois de septembre, ajoutant qu'elle pourrait être prolongée au-delà ou même renforcée.

"Nous disposons toujours d'une offre suffisante pour satisfaire nos clients", a déclaré M. Nasser lundi.

Les contrats à terme sur le pétrole sont actuellement à leur plus haut niveau depuis la mi-avril, après que l'Arabie saoudite et la Russie se sont engagées à maintenir l'offre à un niveau bas pendant un mois supplémentaire afin de resserrer davantage les marchés mondiaux. Le baril de Brent s'échangeait autour de 86 dollars lundi.

Aramco a annoncé lundi une chute de près de 38 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, en raison de la baisse des prix du pétrole et de l'amenuisement des marges de raffinage et de produits chimiques.

Malgré les difficultés économiques, Aramco a perçu des signaux positifs indiquant que la demande mondiale reste résistante et que la demande chinoise continuera de croître, a déclaré M. Nasser lors d'une conférence de presse.

"Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la Chine et l'économie se redressent", a-t-il déclaré, ajoutant que le secteur de l'aviation était à 85 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui indique qu'il y a de la place pour la croissance. (Reportage de Maha El Dahan et Yousef Saba ; Rédaction de Nadine Awadalla ; Rédaction de Louise Heavens et Jan Harvey)