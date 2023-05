Les avocats représentant la famille d'un employé tué dans l'incendie d'une raffinerie de Texas City, au Texas, et de deux autres employés hospitalisés, ont déclaré mercredi qu'ils avaient déposé ou allaient bientôt déposer des plaintes contre le principal raffineur de pétrole des États-Unis, Marathon Petroleum.

Le décès d'un employé dans l'incendie est le deuxième à survenir dans la raffinerie cette année et s'inscrit dans une série d'incendies survenus dans des raffineries et des usines pétrochimiques américaines depuis le mois de janvier.

Scott Higgins, un machiniste de 55 ans, a été tué et deux employés contractuels, dont Eduardo Olivo, ont été blessés dans un incendie survenu lundi matin dans la gigantesque raffinerie de Marathon à Galveston Bay.

Olivo et le troisième travailleur, qui n'a pas été identifié, étaient des employés de Mistras Group Inc, qui fournit une assistance aux raffineurs. Olivo a été brûlé au deuxième et au troisième degré, a déclaré son avocat, Muhammad Aziz, lors d'une conférence de presse cette semaine.

Une enquête est en cours, a déclaré le porte-parole de Marathon, Jamal Kheiry, qui n'a pas souhaité fournir d'autres informations.

Les trois personnes effectuaient une maintenance préventive sur l'Ultraformer-3 de l'usine, qui convertit le naphta produit lors du raffinage du pétrole en reformat, un additif qui augmente l'indice d'octane de l'essence.

Cette unité est la plus grande des deux Ultraformer de la raffinerie de Galveston Bay, qui produit 593 000 barils par jour (bpj) et qui est la deuxième plus grande raffinerie des États-Unis. Les réparations devaient permettre à l'unité de fonctionner jusqu'à la révision prévue en janvier prochain, selon des personnes au fait de l'affaire.

"Nous allons poursuivre Marathon et les autres entités pour négligence grave à la suite du décès de M. Higgins, a déclaré mercredi l'avocat de Houston Tony Buzbee. "Marathon a fait passer ses profits avant la sécurité des travailleurs", a-t-il ajouté.

Olivo a été brûlé et "a l'intention de porter plainte pour négligence, responsabilité des locaux et/ou négligence grave" pour ses blessures, a déclaré le cabinet d'avocats Abraham, Watkins, Nichols, Agosto, Aziz & Stogner dans une déclaration au tribunal.

M. Higgins est le deuxième travailleur à mourir à la raffinerie de Marathon cette année. Un entrepreneur a été électrocuté le 28 février.

Le 23 mars 2005, alors que la raffinerie appartenait à BP Plc, 15 travailleurs contractuels ont été tués et 180 autres personnes ont été blessées dans une explosion causée par le débordement d'une unité de raffinage.