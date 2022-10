Les banque centrales au menu de la semaine des marchés

Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales tentaient lundi de jauger l'évolution dans les prochains mois de la politique monétaire, à la veille du début de la réunion de la Réserve fédérale américaine(Fed). Les places européennes ont ouvert sur une note prudente.

Vers 09h30, Paris cédait 0,34%, Londres 0,20%, Francfort 0,16% et Milan 0,22%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI fléchir de 0,12% vers 10h00.

En Chine, Shanghai a cédé 0,77% et Hong reculait de 1,18% dans les derniers échanges, freinés par une contraction plus forte qu'anticipée de l'activité manufacturière en octobre dans le pays, où les restrictions anti-Covid pénalisent l'économie. La Bourse de Tokyo a elle progressé de 1,78%, dans le sillage de Wall Street où les indices ont bondi de plus 2% vendredi.

En pleine saison de publications de résultats d'entreprises, l'attention des investisseurs va se tourner mercredi vers la banque centrale américaine, qui devrait selon les analystes relever ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive. "La grande question est de savoir si le communiqué (de politique monétaire) ou la conférence de presse qui suivra fourniront des signaux sur la trajectoire probable de la politique en décembre", soulignent les économistes de Barclays.

Cependant, "il y a de fortes chances que (le patron de la Fed) Jerome Powell réduise à néant les espoirs de politique monétaire accommodante cette semaine, comme il l'a fait plus tôt cette année", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, ce qui pourrait annuler l'optimisme du marché.

L'espoir d'une inflexion de la politique de la Fed est nourri chez les investisseurs par les signes de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis et de certains pans de l'économie, notamment le marché immobilier américain. Les récentes décisions des banques centrales d'Australie et du Canada, qui ont relevé leurs taux moins fortement que prévu y contribuent également.

La Banque d'Angleterre se réunira également cette semaine.

Du côté des indicateurs macroéconomiques de la zone euro, les investisseurs prendront connaissance lundi des chiffres de l'inflation en octobre, attendue au-dessus de 10%, et d'un première estimation du PIB du troisième trimestre.

La Russie fait bondir le blé

Le cours des contrats à terme sur le blé bondissait de 5% à Chicago vers 09h25. La Russie a suspendu samedi l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens, vitales pour l'approvisionnement alimentaire mondial, après une attaque de drones ayant visé ses navires en Crimée annexée, que Moscou a imputé à l'Ukraine et à la Grande-Bretagne.

Cet accord céréalier, conclu en juillet sous égide de l'ONU et de la Turquie, avait permis l'exportation de plusieurs millions de tonnes de céréales coincées dans les ports ukrainiens depuis le début du conflit en février. Une mauvaise nouvelle pour les anticipations d'inflation, rappelle Ipek Ozkardeskaya.

Hitachi relève ses prévisions

Le titre du conglomérat Hitachi a bondi de 6,04% à Tokyo, porté par le relèvement de plusieurs prévisions annuelles du groupe vendredi, grâce notamment à des effets de change favorables liés à la chute du yen.

Credit suisse finance sa restructuration

Credit Suisse a dévoilé lundi les conditions de son augmentation de capital destinée à financer une grande restructuration de la banque, secouée par des scandales à répétition. Le titre rebondissait de 3,11% lundi après avoir perdu 14% la semaine passée dans la foulée de ses résultats trimestriels et de l'annonce des projets de son nouveau directeur général pour redresser la banque.

Depuis mars 2021, l'action Credit Suisse a perdu environ 70% de sa valeur.

Du côté des devises et des matières premières

Les prix du pétrole reculaient, face aux craintes concernant l'économie chinoise. Le baril de Brent du mer du Nord pour livraison en décembre reculait de 1,22% à 94,60 dollars, celui de WTI américain de 1,17% à 86,87 dollars vers 09h25 GMT.

Le dollar s'appréciait face aux autres devises, renforcé par l'approche d'une nouvelle hausse des taux de la Fed.

L'euro reculait de 0,46% face au billet vert, à 0,9920 dollar vers 07H25 GMT. La livre reculait de 0,42% à 1,1565 dollar. Le yen perdait 0,38% à 148,16 yens pour un dollar.

Le bitcoin se stabilisait à 20.500 dollars, ne bénéficiant pas de l'annonce du chef des finances de Hong Kong qui réfléchit à légaliser l'échange de cryptomonnaies par les investisseurs particuliers.

afp/vj