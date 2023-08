(Alliance News) - Anglo-Eastern Plantations PLC a rétabli jeudi ses dividendes et annoncé un programme de rachat d'actions, alors que son bénéfice intérimaire a chuté en raison de la chute du prix de l'huile de palme.

Pour les six mois se terminant le 30 juin, le producteur d'huile de palme et de caoutchouc axé sur l'Indonésie et la Malaisie a déclaré un bénéfice avant impôts de 32,5 millions de dollars, en forte baisse par rapport aux 89,5 millions de dollars de l'année précédente. Le bénéfice de base par action est tombé à 50,73 cents US, contre 144,73 cents.

Les recettes ont diminué de 30 %, passant de 249,2 millions USD à 173,4 millions USD.

Notamment, le prix moyen de l'huile de palme brute a chuté de 40% à 991 USD par tonne métrique, contre 1 640 USD l'année précédente. "La tendance du prix de l'huile de palme brute au premier semestre 2023 a reflété l'augmentation des stocks d'huiles molles dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale", a déclaré Anglo-Eastern.

La société a vendu plus d'huile de palme brute à 201 800 tonnes métriques au premier semestre 2023, en hausse de 0,9% par rapport à 200 000 tonnes métriques l'année précédente.

La production de palmiers à huile a toutefois diminué de 5,1 %, passant de 550 800 tonnes métriques à 522 700 tonnes métriques.

Anglo-Eastern a rétabli un dividende de 15,0 cents US par action pour l'ensemble de l'année 2023.

En outre, la société a annoncé un programme de rachat d'actions à hauteur de 3,2 millions de livres sterling, qui seront rachetées par la banque d'investissement Panmure Gordon UK Ltd au nom d'Anglo-Eastern Plantations.

Anglo-Eastern prévoit de racheter jusqu'à 396 360 actions d'ici à sa prochaine assemblée générale annuelle. La dernière assemblée générale annuelle de la société s'est tenue le 16 juin.

Pour l'avenir, Anglo-Eastern s'attend à une hausse du prix de l'huile de palme brute "en raison d'une baisse prévue de la production de soja aux États-Unis" et d'un engagement "fort" du gouvernement indonésien en faveur du biodiesel B35 afin de renforcer la demande locale.

La société a déclaré qu'elle pourrait constater un certain impact sur les prix de l'huile de palme brute et de l'huile de tournesol en raison du blocus russe des céréales de la mer Noire. Elle a ajouté que la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Nino ne devrait pas "avoir d'effet significatif sur le rendement pour le second semestre 2023. L'effet, s'il y en a un, serait plus important en 2024".

Les actions d'Anglo-Eastern Plantations sont restées stables à 678,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

