Occidental Petroleum Corp. a annoncé mercredi une chute de 83 % de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz.

La société a déclaré que le prix moyen réalisé pour le pétrole est tombé à 73,59 dollars par baril pour le trimestre avril-juin, contre 107,72 dollars par baril l'année dernière.

Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche l'année dernière à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais les prix de l'énergie ont fortement chuté cette année, les craintes de pénurie s'étant apaisées dans le contexte des défis économiques mondiaux.

Le prix de référence du pétrole brut Brent s'est établi en moyenne à 80 dollars le baril au deuxième trimestre 2023, contre 110 dollars il y a un an.

La baisse des prix du pétrole est restée lucrative pour les producteurs de pétrole et la production d'Occidental a augmenté au cours du trimestre pour atteindre 1,22 million de barils équivalent pétrole par jour (bepd), contre 1,15 million de bepd un an plus tôt.

Occidental, l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz aux États-Unis, a déclaré que le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s'élevait à 605 millions de dollars, soit 0,63 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 3,55 milliards de dollars, soit 3,47 dollars par action, il y a un an. (Reportage de Mrinalika Roy à Bengaluru ; Rédaction d'Arun Koyyur)