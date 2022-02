Les bourses échaudées par la normalisation monétaire, mais Wall Street

s'accroche

Ajoute clôture du pétrole et de Wall Street

NEW YORK (awp/afp) - La perspective d'un resserrement monétaire en Europe et aux États-Unis a tendu les marchés vendredi, les places européennes finissant en baisse tandis que Wall Street est parvenu à s'accrocher aux bons résultats d'entreprises et à la santé de l'économie américaine.

Les indices européens ont prolongé leurs pertes de la veille à Paris (-0,77%), Francfort (-1,75%), Milan (-1,79%) en digérant une possible hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne cette année. Londres a cédé 0,17%.

À New York, le Dow Jones a cédé 0,06%, mais l'indice Nasdaq, au sein duquel les entreprises technologiques sont fortement représentées, a pris 1,58%, et l'indice élargi S&P 500, 0,52%.

Le rapport sur le marché du travail aux États-Unis "s'est avéré un peu trop fort pour ne pas alimenter davantage les craintes des investisseurs concernant l'inflation et les taux d'intérêt", commente Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Avec 467.000 créations d'emplois en janvier publiées aujourd'hui, bien au-dessus des 150.000 attendus, "la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt de 50 points de base en mars s'est accrue", ajoute-t-il.

Si la Fed "augmente trop les taux au cours de l'année, cela pourrait étouffer la croissance économique" et affecter les bénéfices des entreprises, conclut-il.

En zone euro, les investisseurs digéraient le message de la présidente de la Banque centrale européenne qui n'exclut plus une possible hausse de ses taux directeurs cette année du fait d'une inflation plus durable.

Ce changement de perspective a assommé les marchés actions mais revigoré l'euro, qui a signé une hausse hebdomadaire pas vue depuis le début de la pandémie (+2,69%). Il gagnait 0,09% à 1,1451 dollar pour un euro.

Sur le marché obligataire, les taux sont engagés dans une forte remontée. Alors qu'il avait commencé la semaine dans le négatif, le rendement allemand à dix ans, qui fait référence en zone euro, poursuivait son ascension à 0,20% vendredi.

Le taux d'emprunt allemand à cinq ans est quant à lui repassé en territoire positif pour la première fois depuis mai 2018.

Pour Art Hogan, de National Securites, "toute la semaine, ça a été une lutte acharnée entre les craintes liées à la Fed et la prise de conscience que les données macroéconomiques et les résultats d'entreprises étaient meilleurs que ce qui avait été anticipé par le marché".

Le fait de finir la semaine sur une hausse montre que les investisseurs "s'attardent davantage sur les nouvelles positives plutôt que la peur de voir à quel point la Fed va être agressive" dans son resserrement monétaire.

Ce sentiment pourrait néanmoins évoluer, reconnait l'analyste, notamment en fonction de l'indice des prix à la consommation CPI, attendu jeudi prochain, et qui renseignera sur une possible décélération de l'inflation aux États-Unis.

Après la dégringolade Facebook, Amazon rassure

À la cote, Meta (Facebook) n'a pas profité d'un rebond, après avoir été victime jeudi de la perte de capitalisation la plus importante de l'histoire (plus de 230 milliards de dollars envolés).

Après le nouveau recul de vendredi (-0,28% à 237,09 dollars), l'action est retombée à son plus bas niveau depuis juillet 2020.

Également ciblé jeudi, Amazon s'est lui envolé (+13,54% à 3.152,79 dollars), salué pour ses résultats meilleurs qu'attendu.

Wall Street ne lui a pas tenu rigueur de la compression de ses marges, liées aux difficultés d'approvisionnement et à l'augmentation du coût du travail.

Carambolage dans le secteur auto

À Francfort, Volkswagen a perdu 3,08% à 176,14 euros. En raison de la pénurie persistante de composants, l'usine historique du groupe à Wolfsburg pourrait baisser la cadence en supprimant à partir d'avril les vacations de nuit. Toutes les valeurs européennes du secteur ont fini dans le rouge.

Le pétrole à plus de 90 dollars le baril

Les cours du pétrole ont encore grimpé plusieurs marches vendredi, poussés par une conjonction de facteurs favorables, du froid aux États-Unis aux doutes sur l'Opep, en passant par la crise ukrainienne qui s'installe.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a gagné 2,37%, pour finir à 93,27 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en mars, a lui pris 2,25%, pour clôturer à 92,31 dollars.

Les valeurs pétrolières ont continué à tirer vers le haut, Shell grimpant de 3,93% à 2.037 pence tandis que BP a gagné 3,44% à 405,90 pence. TotalEnergies a pris 2,53% à 50,97 euros.

Le bitcoin montait de 9,72% à 40.571 dollars en dépit d'une tendance à la baisse de l'appétit pour le risque.

