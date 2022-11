Les bourses mondiales bien orientées avant les PMI et la Fed

Paris (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux progressaient mercredi, bien que déjà engourdis à la veille d'un jour férié aux Etats-Unis, même si les indicateurs d'activité PMI, puis la Réserve fédérale américaine pourraient réveiller la séance.

Les places boursières européennes ont ouvert en légère hausse: Paris gagnait 0,18%, Londres 0,36%, Francfort 0,05% alors que Milan reculait de 0,41% vers 08H10 GMT.

En Asie, la Bourse de Tokyo était fermée en raison d'un jour férié. Hong Kong prenait 0,62% et Shanghai 0,26%, les investisseurs restant hésitants sur leur anticipation de la politique sanitaire de la Chine.

La Bourse de New York a clôturé dans le vert mardi, soutenue par des résultats de sociétés favorables, dans un marché presque désert à l'avant-veille de la fête de Thanksgiving. Les trois principaux indices ont gagné plus de 1%, et le S&P 500 a terminé à son plus haut niveau depuis septembre.

"Le retour de l'attrait des investisseurs pour les actifs risqués" continue de porter les indices, observe John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Les investisseurs attendent dans un premier temps les chiffres PMI sur l'activité économique en novembre, dans les premières minutes de la séance pour la France, puis à 10H00 pour la zone euro.

"Les derniers indicateurs français et allemands ont été mitigés, l'activité des services en France ayant conservé une certaine résilience en octobre", rappelle Michael Hewson, de CMC Markets.

Les données pour l'économie américaine seront publiés en milieu de séance.

Les investisseurs guettent aussi, après la clôture européenne, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine ("minutes"), constamment en quête d'anticiper les prochaines décisions de politique monétaire. Le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis leur donne de l'espoir que les tours de vis monétaires soient désormais moins radicaux.

La Banque centrale de Nouvelle Zélande a choisi de relever son principal taux directeur de 0,75 point de pourcentage pour l'amener vers 4,25%, son niveau le plus haut depuis janvier 2009. Le taux était encore à 0,25% en octobre 2021, relève Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

Sur le marché obligataire, les taux des Etats européens et américain restaient stables.

Credit suisse averti d'une nouvelle lourde perte

La banque Crédit suisse, qui a amorcé une lourde restructuration de ses activités, a annoncé qu'elle prévoyait une perte avant impôts allant jusqu'à de 1,5 milliards de francs suisses suisses au quatrième trimestre 2023, notamment en raison de la faiblesse de sa partie de banque d'investissements. L'institut a également fait état d'une baisse de 6% des actifs sous gestion au 11 novembre, comparé à la fin du troisième trimestre.

L'action chutait de 4% dans les premiers échanges à la Bourse suisse.

Changements en vue sur le banc de Manchester United

Les propriétaires américains du club de football anglais de Manchester United ont annoncé mardi soir qu'ils étaient ouverts à une vente du club, qui peine à retrouver son lustre d'antan, le même jour de la rupture du contrat avec la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

Après avoir déjà grimpé de près de 15% mardi sur le marché américain, ou le club est coté, sur des premières rumeurs concernant une vente, l'action était en hausse de plus de 10% dans les échanges après la clôture américaine.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole prolongeaient leur rebond de mardi, stimulés par l'incertitude qui règne autour de la stratégie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison janvier avançait de 0,72% à 88,33 dollars, et celui de WTI américain à même échéance de 0,73% à 88,34 dollars vers 08H00 GMT.

Sur le marché des changes, l'euro montait de 0,28% à 1,0333 dollar et la livre 0,05% à 1,1892 dollar vers 08H05 GMT.

Le bitcoin prenait 2,32% à 16'500 dollars.

afp/ck