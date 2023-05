Charlie Barrett traverse un champ pétrolifère dans le désert du sud-est du Nouveau-Mexique, où l'air sent les œufs pourris et où de vieilles stations de pompage trônent parmi les chênes arbustifs, et allume une caméra infrarouge capable de détecter les émissions des équipements pétroliers et gaziers.

M. Barrett, qui travaille pour le groupe environnemental Earthworks, est à la recherche de méthane, un gaz à effet de serre responsable d'environ un tiers du réchauffement de la planète et qui est devenu l'une des priorités de l'industrie pétrolière et du programme climatique de l'administration Biden.

Il pointe la caméra de 120 000 dollars vers un mince poteau métallique qui sort du sol près d'un réservoir de stockage rouillé. L'odeur d'œuf pourri est un signe révélateur du sulfure d'hydrogène, que l'on peut trouver dans le gaz naturel de l'État à côté du principal composant, le méthane, ce qui signifie que du gaz s'échappe quelque part dans les environs.

En effet, le viseur de l'appareil photo capture un flux sombre de méthane s'échappant du poteau.

Les émissions de méthane, qui proviennent de la production de pétrole et de gaz naturel, de la décomposition des plantes et des déchets agricoles, ont un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. L'un des moyens les plus rapides de réduire les émissions de méthane, qui sont souvent indétectables à l'œil nu et pour la plupart inodores, consiste à limiter les fuites, ainsi que l'aération et le brûlage des puits de pétrole et de gaz et des équipements.

Depuis des années, des écologistes comme M. Barrett recherchent les puits et les pipelines qui fuient. Mais ils n'ont pas le droit d'entrer sur des propriétés privées - où se trouvent la plupart des infrastructures pétrolières et gazières - et leurs caméras ne sont pas équipées pour mesurer le volume de méthane provenant d'une installation, information dont les régulateurs ont besoin pour décider s'il convient de donner suite à leurs plaintes.

Cette situation est sur le point de changer : Au début de l'année prochaine, une filiale de l'Environmental Defense Fund (EDF), un groupe de défense du climat qui vise à réduire de 30 % les émissions de méthane provenant de l'énergie et de l'agriculture au cours de cette décennie, lancera un satellite dédié à la détection des émissions de méthane. Contrairement aux opérateurs commerciaux existants qui fonctionnent sur abonnement, MethaneSAT fournira gratuitement au public ses données de localisation et de mesure du méthane. L'entreprise a pour objectif de scanner 80 % des régions productrices de pétrole et de gaz dans le monde.

Les groupes d'activistes sont également sur le point d'être renforcés par les nouvelles réglementations de l'administration Biden qui proposent d'exiger des compagnies pétrolières et gazières qu'elles s'attaquent aux émissions dites "super-émissives" - celles qui atteignent au moins 10 kilogrammes (22 livres) par heure - qui sont documentées par des groupes extérieurs tels que Earthworks ou EDF. Le fait que ces groupes seront armés d'informations de précision jamais rendues publiques auparavant signifie que même les entreprises opérant dans des zones reculées ne pourront plus dissimuler leurs émissions.

"La responsabilité viendra, que ce soit grâce au travail des organisations de base ou aux nouveaux satellites qui seront mis en ligne cette année", a déclaré Marcelo Mena, ancien ministre de l'environnement du Chili et directeur de Global Methane Hub, qui a décroché plus de 300 millions de dollars de financement auprès de plus de 20 grandes institutions philanthropiques pour contribuer à la réduction des émissions de méthane.

DES INSPECTEURS INDÉPENDANTS

Le Nouveau-Mexique, l'État producteur de pétrole qui connaît la plus forte croissance et le deuxième des États-Unis, servira de test pour déterminer comment les activistes et les services par satellite peuvent arrêter les émissions des installations pétrolières et gazières. L'État a adopté des réglementations plus rigoureuses en matière de méthane que d'autres grands producteurs tels que le Texas et le Dakota du Nord.

Le Nouveau-Mexique a assuré la moitié de la nouvelle production pétrolière américaine l'année dernière et sa production a augmenté de 66 % entre 2021 et le début de 2023. Mais malgré sa réputation d'adopter des réglementations, l'État ne dispose pas des inspecteurs nécessaires pour garantir que les émissions de ses infrastructures pétrolières et gazières ne passent pas inaperçues ou ne soient pas ignorées.

Il produit plus de quatre fois plus de pétrole que le Colorado voisin, mais ne compte que 16 inspecteurs, contre 27 pour le Colorado. Selon un rapport du département de l'environnement de l'État, il faudrait plus de neuf ans pour inspecter l'ensemble des 4 300 réservoirs de stockage de pétrole de l'État.

"La production de pétrole et de gaz au Nouveau-Mexique a augmenté plus rapidement que les investissements réalisés dans les capacités internes de la division de conservation du pétrole (OCD)", a déclaré Dylan Fuge, directeur de l'autorité de régulation de l'État. Son agence effectue plus de 30 000 inspections par an et s'efforce de visiter physiquement chaque site au moins une fois tous les trois ans, a déclaré M. Fuge.

Cette lacune a créé une ouverture pour les activistes locaux tels que Earthworks. L'année dernière, le groupe a déposé 67 rapports sur des rejets potentiels dans le sud-est du bassin permien du Nouveau-Mexique et 11 dans une zone située dans le nord-ouest de l'État, a indiqué M. Barrett.

Le département de l'environnement du Nouveau-Mexique a lancé 22 enquêtes sur la base de ces plaintes, mais n'a pas divulgué ses conclusions à Earthworks, a indiqué M. Barrett.

Au début du mois d'avril, l'organisme de réglementation du Nouveau-Mexique a émis des avis d'infraction et des propositions de sanctions à l'encontre de six producteurs de pétrole et de gaz, dont Avant Natural Resources, Permian Resources Corp et Tascosa Energy Partners, pour avoir enfreint son règlement sur l'évacuation et le brûlage du méthane. L'OCD a constaté que 10 installations exploitées par ces six entreprises étaient responsables de 15 % de l'ensemble des opérations de torchage et d'aération en 2022 dans l'État.

Permian Resources et Avant n'ont pas répondu à une demande de commentaire. Tascosa Energy Partners a déclaré avoir contacté l'autorité de régulation pour clarifier ce qui s'est passé et expliquer pourquoi le brûlage à la torche était la meilleure solution.

Le torchage est la combustion contrôlée du méthane en dioxyde de carbone, qui a 25 fois moins d'impact en tant que gaz à effet de serre que le méthane sur un siècle, ce qui le rend meilleur d'un point de vue environnemental que la ventilation, qui implique la libération directe de méthane, selon le ministère américain de l'énergie.

"Nous avons été très proactifs dans la résolution du problème", a déclaré un porte-parole de Tascosa.

GROUPES EXTERNES

Plus de la moitié des émissions de méthane de l'industrie pétrolière aux États-Unis proviennent du champ de schiste Permian, selon la société de surveillance GHGSat. La région de 86 000 miles carrés s'étend sur l'ouest du Texas et les plus grands comtés producteurs du Nouveau-Mexique. GHGSat indique que 56 % de ses balayages satellitaires dans le Permien ont détecté des émissions de gaz à effet de serre l'année dernière, contre 43 % en 2021.

Au Nouveau-Mexique, 34 % des analyses satellitaires effectuées l'année dernière par GHGSat ont permis de détecter des émissions à un taux moyen de 850 kilogrammes par heure. Si une émission de méthane de ce taux était maintenue pendant un an, cela équivaudrait à environ 41 000 voitures sur la route.

En 2021, l'autorité de régulation pétrolière de l'État a mis en œuvre une règle visant à réduire les opérations courantes de ventilation et de torchage du méthane, tandis qu'une initiative distincte du département de l'environnement de l'État a permis de lutter contre les fuites, en particulier dans les petites installations.

Les exploitants du Nouveau-Mexique sont en bonne voie pour capter 98 % du gaz naturel produit d'ici à 2026, et ont réduit de 69 % l'évacuation et le torchage de routine entre octobre 2021 et le 31 août de l'année dernière.

MethaneSAT, qui compte l'ancien négociant en énergie milliardaire John Arnold parmi ses bailleurs de fonds, mettra ses données à la disposition du public.

La société d'analyse satellitaire Kayrros a conclu des partenariats avec l'Observatoire international des émissions de méthane du PNUE et l'Agence internationale de l'énergie. GHGSat travaille également avec des entreprises pétrolières et gazières et des groupes qui aident à détecter et à réparer les fuites des pipelines.

"Nous considérons que la réduction des émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz est triplement gagnante : changement climatique, sécurité énergétique et résultats financiers", a déclaré Ben Ratner, directeur exécutif de l'équipe de développement durable de JP MorganChase, qui dirige l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives de développement durable et de lutte contre le changement climatique à l'échelle de l'entreprise. "Nos clients de l'industrie pétrolière et gazière prennent des mesures, pilotent de nouvelles technologies et s'efforcent de réduire leurs émissions.