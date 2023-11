Paris (awp/afp) - Les marchés mondiaux sont sur la retenue mercredi, comme depuis le début de la semaine, dans l'attente de chiffres sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis en octobre, et dans la zone euro en novembre.

Les places boursières européennes évoluent en ordre dispersé : Paris grappillait 0,16%, Francfort 0,40%, Milan 0,29%, tandis que Londres cédait 0,45% vers 09h25. Peu avant 09h50, la Bourse suisse évoluait aussi dans le vert, son indice phare SMI gagnant 0,39%.

La Bourse de Hong Kong chutait de 2,19% dans les derniers échanges, entraînée par un fort repli du secteur technologique. La plateforme de livraison Meituan dégringolait de 12,18% après avoir présenté des perspectives moins élevées qu'attendu par les investisseurs, selon Bloomberg.

Le géant chinois du e-commerce Alibaba reculait de son côté de 2,29% alors que son concurrent PDD a présenté des résultats largement au-dessus des estimations. Baidu (-4,17%) et JD.com (-1,66%) étaient aussi entrainés. Ailleurs en Asie, Shanghai a perdu 0,56% et Tokyo 0,26%.

Pour les investisseurs, l'événement le plus attendu de la semaine est la publication de l'indicateur d'inflation préféré de la banque centrale américaine (Fed), l'indice PCE, qui sera publié jeudi et portera sur le mois d'octobre, une donnée essentielle pour conforter ou non l'idée du marché selon laquelle le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed est terminé.

Mardi, les marchés ont bien accueilli les déclarations d'un gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qui a déclaré être de plus en plus convaincu que la politique monétaire menée par la Fed était bien orientée pour ramener l'inflation américaine autour de l'objectif de 2%.

Ils ont préféré se concentrer sur cette perspective et ont laissé de côté les déclarations d'une autre gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, qui a estimé qu'il serait sans doute nécessaire de relever encore les taux pour ramener l'inflation dans les clous aux Etats-Unis.

"Personne n'a mentionné la baisse des rendements obligataires et la possibilité qu'elle constitue un défi pour le resserrement de la politique monétaire de la Fed", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Le taux d'intérêt de l'emprunt des Etat-Unis à dix ans s'établit à 4,27% vers 08H10 GMT, en repli par rapport à la veille (4,32%) et en baisse de plus de 60 points de base depuis le début du mois. Vendredi ce sera le président de la Fed en personne, Jerome Powell, qui s'exprimera.

En Europe commence un ballet de publications des chiffres d'inflation de novembre, avec l'Allemagne et l'Espagne mercredi, avant la France, l'Italie, le Portugal et la zone euro jeudi.

"Si l'inflation allemande ressort en baisse, cela renforce la possibilité que l'inflation en zone euro reflue encore", ce qui renforcerait "les anticipations de baisse des taux par la Banque centrale européenne", commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet.

Ferrovial se retire de Heathrow

Le groupe espagnol de gestion d'infrastructures Ferrovial (+2,84% à Madrid) va vendre les 25% lui restant dans l'aéroport londonien d'Heathrow au fonds français Ardian et au Fonds public d'investissement saoudien (FIP), pour un montant total de 2,7 milliards d'euros.

Taisho grimpe grâce à une offre de rachat

Le japonais Taisho a vu son titre grimper de 18,03% à Tokyo, atteignant la limite journalière autorisée. Ce groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments grand public et propriétaire du français Upsa a annoncé vendredi une offre de rachat par sa propre direction en vue de le retirer de la cote pour mener des réformes drastiques, au prix de 8.620 yens par action.

Du côté des devises et des matières premières

Les prix du pétrole étaient stables vers 09h10. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 81,59 dollars (-0,09%) et le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, grappillait 0,24% à 76,58 dollars.

L'or a atteint un nouveau plus haut depuis mai dernier, à 2052,03 dollars l'once. Vers 09h10, il valait 2043,67 dollars l'once, en hausse de 0,13% par rapport à la veille.

Sur le marché des changes, l'euro était stable face au dollar à 1,0993 dollar pour un euro.

afp/vj