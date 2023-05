(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Admiral Acquisition Ltd - société spécialisée dans l'identification d'une entreprise cible potentielle qui ne sera pas limitée à une industrie ou à une région géographique particulière - commence à négocier sur le marché principal de la Bourse de Londres avec l'admission de 54 millions d'actions. Mercredi dernier, la société a annoncé qu'elle avait levé 550,0 millions USD avant son introduction en bourse, consistant en un placement d'actions au prix de 10,00 USD chacune, et 10,5 millions USD supplémentaires par la souscription d'actions privilégiées de fondateur.

EnSilica PLC - concepteur et fournisseur de semi-conducteurs - signale que ses circuits intégrés à application spécifique, ou ASIC, utilisés dans un véhicule automobile lancé en juin de l'année dernière, sont désormais conçus pour d'autres modèles par une entreprise automobile haut de gamme dont le nom n'a pas été dévoilé. L'entreprise ajoute qu'à partir de 2025, l'ASIC sera intégré dans d'autres modèles de véhicules de la gamme du constructeur, y compris dans de nouveaux véhicules électriques. "En conséquence, les recettes provenant de la fourniture de l'ASIC devraient s'élever à environ 40 millions de dollars au cours des six prochaines années, reflétant l'augmentation matérielle attendue de la fourniture à partir de 2025. La direction s'attend à ce que les revenus supplémentaires provenant de cette demande accrue commencent à être perçus au cours de l'exercice 2025, ce qui renforcera encore le carnet de commandes à terme du groupe", explique l'entreprise.

Enwell Energy PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz axée sur l'Ukraine - Déclare ne pas avoir réussi à décrocher les services d'un nouvel auditeur pour ses résultats de 2022, notant qu'elle a convenu des conditions pour la composante ukrainienne de l'audit, mais pas pour le Royaume-Uni. Elle déclare qu'il est très peu probable qu'elle respecte le délai de publication de l'AIM fixé au 30 juin. Elle ajoute que les actions seront suspendues à partir du 3 juillet jusqu'à la publication des résultats.

Gensource Potash Corp - société de développement d'engrais basée à Saskatoon, au Canada, qui se concentre sur la production durable de potasse - Publie un placement privé sans intermédiaire d'un montant maximum de 800 000 CAD en plaçant 5,3 millions d'actions à 0,15 CAD chacune. Chaque action placée est assortie d'un bon de souscription d'une action à 0,30 CAD.

Henderson European Focus Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Londres - La valeur nette d'inventaire au 31 mars augmente de 20% à 177,47 pence par action, contre 147,67 pence au 30 septembre. Le rendement total de la valeur liquidative au cours des six mois précédant le 31 mars est de 23%, surpassant son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui affiche un rendement de 22%. Déclaration d'un dividende intérimaire de 1,30 pence par action, en hausse de 8,3 % par rapport à 1,20 pence l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la présidente Vicky Hastings note des risques à court terme, mais aussi des opportunités à long terme pour les investisseurs disposant d'un capital à long terme à déployer.

Jadestone Energy PLC - Société de production de pétrole et de gaz basée à Londres, axée sur la région Asie-Pacifique - Clôture d'une facilité de prêt basée sur les réserves de 200 millions USD après satisfaction des conditions. La semaine dernière, vendredi, la société a déclaré avoir signé cette facilité avec "un groupe de quatre banques internationales réputées" afin de soutenir sa stratégie en tant qu'opérateur dans la région Asie-Pacifique.

More Acquisitions PLC - société d'acquisition à but spécifique - Fait le point sur son projet de rachat conditionnel par Megasteel Ltd, qui devrait être finalisé au début du troisième trimestre de cette année. Megasteel paiera 31,5 millions de livres sterling, soit une baisse d'au moins 39 % par rapport au chiffre initial de 52 à 65,5 millions de livres sterling. More Acquisitions déclare : "Les administrateurs estiment que cette réduction importante des évaluations maintient la propriété relative du groupe élargi après l'achèvement des travaux et, ce qui est tout aussi important, fait du groupe élargi une perspective d'investissement à long terme encore plus attrayante pour toutes les parties prenantes actuelles et futures". Rod McIllree, directeur exécutif, déclare : "La société se concentre sur la réalisation de l'acquisition. Compte tenu des difficultés des marchés, il est heureux que le groupe élargi ne soit pas obligé de lever de nouveaux fonds pour conclure la transaction. Par conséquent, nous avons restructuré les termes de l'accord afin d'éliminer le 'risque' de marché en termes de finalisation".

