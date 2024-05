Les investissements norvégiens dans le secteur du pétrole et du gaz devraient atteindre un niveau record cette année et rester élevés en 2025, grâce à une série de nouveaux développements et à l'inflation des coûts, selon une enquête de l'Office national des statistiques (SSB) publiée mardi.

Le plus grand secteur d'activité du pays s'attend maintenant à investir 246,9 milliards de couronnes norvégiennes (23,58 milliards de dollars) en 2024, contre une estimation de 243,6 milliards de couronnes en février.

Les estimations préliminaires pour les investissements dans le pétrole et le gaz en 2025 s'élevaient à 215,8 milliards de couronnes, contre une estimation précédente de 205 milliards de couronnes en février.

"L'ajustement à la hausse pour 2025 est dû à des estimations plus élevées dans les catégories de développement et d'exploration des champs", a déclaré le SSB dans un communiqué.

(1 $ = 10,4705 couronnes norvégiennes)