Les compagnies pétrolières et gazières norvégiennes prévoient d'investir davantage en 2023 et 2024 qu'elles ne le pensaient précédemment, principalement en raison de l'augmentation de l'activité et de l'inflation des coûts due à la faiblesse de la monnaie nationale, selon une enquête de l'office national des statistiques (SSB) publiée jeudi.

Le plus grand secteur d'activité du pays prévoit désormais d'investir 213 milliards de couronnes norvégiennes (20,03 milliards de dollars) en 2023, contre une prévision de 197,8 milliards de couronnes en mai, a indiqué le SSB.

Les compagnies pétrolières prévoient désormais d'investir 207 milliards de couronnes en 2024, contre une estimation précédente de 181,9 milliards.

"Les ajustements à la hausse pour 2023 et 2024 sont en grande partie dus à des estimations plus élevées dans les catégories des champs en production et du développement des champs", a déclaré SSB.

L'augmentation est principalement liée au fait que les sociétés pétrolières ont avancé à 2023 et 2024 des investissements qui avaient été planifiés plus tard, ainsi qu'à l'inflation des coûts.

SSB a déclaré que l'affaiblissement de la couronne norvégienne par rapport au dollar américain et à l'euro a renforcé la croissance déjà élevée des prix, mesurés en couronnes. (1 $ = 10,6319 couronnes norvégiennes) (Reportage de Nerijus Adomaitis ; Rédaction de Terje Solsvik)