Les politiques gouvernementales de lutte contre le changement climatique découragent les compagnies pétrolières d'investir massivement dans de nouvelles productions, alors même qu'elles enregistrent des bénéfices records. Cette dynamique pourrait entraîner un resserrement de l'offre et une hausse des prix, alors que les énergies propres cherchent à combler le vide.

Les prix du pétrole brut ont dépassé les 90 dollars le baril et certains analystes prévoient qu'ils dépasseront les 100 dollars d'ici à la fin de l'année. Mais au lieu d'engager des dépenses importantes pour augmenter la production, les entreprises augmentent leurs dividendes ou rachètent des actions pour récompenser les investisseurs.

Les groupes de défense de l'environnement estiment que le ralentissement de la croissance de la production pourrait accélérer le passage aux énergies renouvelables et réduire les émissions de carbone. Toutefois, le manque d'investissements dans le forage pourrait exacerber les pénuries d'énergie dans les pays pauvres et alimenter l'inflation, ont averti des dirigeants d'entreprises lors du Congrès mondial du pétrole qui s'est tenu cette semaine à Calgary.

"Si nous ne maintenons pas un certain niveau d'investissement dans l'industrie, vous finirez par manquer d'approvisionnement, ce qui entraînera des prix élevés", a déclaré Darren Woods, PDG d'Exxon Mobil. Selon lui, les réserves de pétrole et de gaz s'épuisent à un rythme de 5 à 7 % par an et la production diminuera si les entreprises cessent d'investir pour les remplacer.

"Les lacunes actuelles de la transition provoquent déjà une confusion générale dans les industries qui produisent de l'énergie ou en dépendent", a déclaré Amin Nasser, PDG d'Aramco. "Les planificateurs et les investisseurs à long terme ne savent plus où donner de la tête.

Les investissements mondiaux en amont devraient atteindre 579 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation modeste par rapport à la moyenne annuelle de 521 milliards de dollars entre 2015 et 2022, selon le cabinet de conseil Rystad Energy. Cette période a englobé l'effondrement des prix du pétrole en 2014-2015 et la pandémie de COVID-19.

Les investissements dans le pétrole et le gaz ont atteint un sommet en 2014, avec 887 milliards de dollars.

Les investissements semblent "stables" au cours des deux ou trois prochaines années et pourraient commencer à baisser en 2026, lorsque l'adoption des véhicules électriques et les politiques gouvernementales en matière d'émissions commenceront à réduire la demande de pétrole, a déclaré Aditya Ravi, premier vice-président de la recherche en amont de Rystad.

La semaine dernière, l'Agence internationale de l'énergie a prévenu que la demande de pétrole atteindrait son maximum en 2030.

Les incertitudes concernant la politique gouvernementale sont un facteur plus important qui freine les investissements, a déclaré Alex Pourbaix, président exécutif du producteur canadien Cenovus Energy.

"Si vous voulez ajouter 100 000 barils par jour de production, vous allez dépenser des milliards et des milliards de dollars", a déclaré M. Pourbaix lors d'une interview. "Pour ce qui est des investissements significatifs dans de grands projets, il faudra probablement attendre que le gouvernement fasse preuve de plus de clarté.

Le gouvernement canadien n'a pas finalisé les subventions accordées aux projets de capture et de séquestration des émissions, et il est en train de mettre au point un plafond pour les émissions de pétrole et de gaz.

Les principaux consommateurs, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont également adopté des politiques ambitieuses pour accélérer la transition des combustibles fossiles vers des sources d'énergie plus propres, alors qu'ils cherchent à tenir les promesses de réduction des émissions faites dans le cadre de l'Accord de Paris, un pacte mondial de lutte contre le changement climatique.

Deloitte a récemment indiqué que les investisseurs détenant 2 300 milliards de dollars d'actions dans l'industrie mondiale du pétrole et du gaz.

modifient leurs attentes concernant les marchés de croissance de l'énergie plus rapidement que les dirigeants des entreprises.

Ainsi, environ 43 % des investisseurs interrogés ont mis l'accent sur le stockage en batterie comme principal domaine d'investissement.

Chris Severson-Baker, directeur exécutif du groupe de réflexion sur le climat Pembina Institute, a déclaré qu'il était encourageant que les compagnies pétrolières réduisent leurs dépenses de croissance, car cela devrait réduire les émissions, mais que la transition vers des énergies moins polluantes avançait trop lentement.

"Nous allons arriver à un certain point au cours de cette décennie où l'adoption des énergies renouvelables, des véhicules électriques et des pompes à chaleur va commencer à réduire la demande de manière persistante", a-t-il déclaré.

Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, a déclaré que les politiques qui découragent les investissements nuisent le plus aux pays pauvres.

"On nous intimide pour nous faire fuir les investissements dans les combustibles fossiles", a-t-il déclaré.

Les Nations unies estiment que près de 2 milliards de personnes dépendront encore de combustibles dangereux et polluants pour cuisiner d'ici à 2030, contre 2,3 milliards actuellement.

Toutes les compagnies pétrolières ne réduisent pas leurs dépenses de production. L'entreprise publique Oil India Ltd prévoit d'augmenter les dépenses d'exploration en Inde, un pays qui dépend des importations de pétrole, de 1 milliard de dollars cette année à 10 milliards de dollars en cinq ans.

"Nous n'avons pas le choix. L'investissement est une nécessité", a déclaré le directeur général Ranjit Rath. "Si vous n'investissez pas au prix actuel, vous manquerez le bus.

L'augmentation de la production de pétrole pourrait fournir les revenus nécessaires à la poursuite d'objectifs nets zéro, a déclaré Ranjit Rath.

Le producteur de pétrole public brésilien Petrobras a pour objectif d'augmenter sa part de production opérationnelle de 18 % pour atteindre 3,2 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepd) en 2032, contre 2,7 millions de bepd cette année. L'entreprise avancerait plus vite si elle n'avait pas des problèmes pour se procurer les équipements nécessaires à la construction de navires de production, de stockage et de déchargement flottants, a déclaré Carlos Travassos, directeur de l'ingénierie, de la technologie et de l'innovation de Petrobras.

Selon Yrjo Koskinen, professeur de finance durable et de transition à l'université de Calgary, l'accent mis sur le rendement pour les actionnaires suggère que les compagnies pétrolières travaillent sur un horizon à court terme au lieu de se tourner vers la croissance future.

"Elles prétendent que le pétrole et le gaz existeront pendant des décennies, et c'est peut-être le cas. Mais elles ne se comportent pas nécessairement de cette manière." (Reportage de Rod Nickel et Nia Williams à Calgary, Alberta ; Rédaction de David Gregorio)