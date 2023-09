Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé jeudi, la flambée des prix du pétrole cimentant les perspectives d'une politique monétaire restrictive prolongée, tandis que les investisseurs attendent les données économiques et les remarques du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au cours de la journée.

La possibilité que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps que prévu n'a fait que se solidifier avec la flambée des prix de l'énergie qui maintient l'inflation globale à un niveau élevé. Renforçant ces inquiétudes, les contrats à terme sur le pétrole aux États-Unis ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un an jeudi.

"Une nouvelle hausse des prix du pétrole a renforcé les inquiétudes du marché quant à la persistance de l'inflation, alimentant ainsi les craintes de voir les taux d'intérêt rester élevés plus longtemps", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

"Le marché craint que l'offre de pétrole soit limitée et si les prix continuent d'augmenter, cela va causer un véritable casse-tête pour les entreprises et les consommateurs.

Grâce à la hausse des prix du brut, le secteur de l'énergie devrait être le seul grand secteur du S&P 500 à enregistrer des gains mensuels. Par ailleurs, les secteurs des technologies de l'information et de l'immobilier, sensibles aux taux d'intérêt, sont en passe d'être les plus durement touchés.

Alors que le rendement du Trésor à 10 ans se maintient à son plus haut niveau depuis 16 ans, les actions de croissance des mégacapitalisations, dont Apple, Microsoft, Amazon.com et Tesla, ont perdu entre 0,3 % et 0,8 %.

À 5:23 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 68 points, soit 0,2%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 8,5 points, soit 0,2%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 47,5 points, soit 0,32%.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à réaliser leur pire performance mensuelle depuis le début de l'année, alors que les rendements du Trésor se sont engagés sur la voie de sommets pluriannuels en raison de l'incertitude entourant la trajectoire des taux d'intérêt. Les trois indices, y compris le Dow Jones, devraient connaître leur première baisse trimestrielle en 2023.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs parient sur le maintien du taux de référence en novembre et en décembre, à hauteur de 77 % et 58 % respectivement. Par ailleurs, une baisse des taux de 25 points de base est envisagée dès le mois de mars, pour atteindre plus de 31 % en juin et en juillet.

Tous les regards seront tournés vers l'estimation finale du produit intérieur brut et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage - attendues à 8h30 ET - pour évaluer la force de l'économie américaine et du marché du travail.

Les investisseurs suivront également les remarques de Powell à 14 heures (ET), avec les membres votants Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et Lisa Cook, gouverneur du conseil d'administration, qui devraient également prendre la parole au cours de la journée.

À trois jours d'une fermeture partielle du gouvernement, un vote de procédure sur une mesure bipartisane de dépenses à court terme par le Sénat jeudi sera sur la liste de surveillance.

Parmi les valeurs individuelles, Micron Technology a chuté de 4,9 % après avoir annoncé une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre. (Reportage d'Ankika Biswas ; Rédaction de Maju Samuel)