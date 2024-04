Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté mercredi, avant la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Canada et une lecture clé de l'inflation aux États-Unis, tandis qu'une augmentation des prix du pétrole a renforcé le sentiment.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4% à 6:57 a.m. ET (10:57 GMT), reflétant les gains de leurs pairs de Wall Street. [.N]

La prochaine décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt est attendue à 9:45 a.m. ET mercredi, où la banque centrale est largement attendue pour maintenir les taux à un plus haut de 22 ans de 5%.

Dans la période précédant la décision, la dernière donnée cruciale a montré vendredi que le taux de chômage canadien était à son plus haut niveau depuis 26 mois (6,1 %) en mars, renforçant ainsi les espoirs d'une réduction des taux en juin.

Les participants au marché monétaire parient à un peu plus de 72 % sur une baisse en juin. [0#BOCWATCH]

De l'autre côté de la frontière, la lecture de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mars est attendue aux États-Unis à 8h30 ET, ce qui amènera les investisseurs à ajuster leurs paris sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait commencer à assouplir les coûts d'emprunt cette année.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine est également attendu plus tard dans la journée.

Sur le front des matières premières, les prix du pétrole ont rebondi alors que l'impasse des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza a ravivé l'incertitude sur la sécurité de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient. [O/R]

Les prix de l'or se sont stabilisés à des niveaux record sur la base d'une demande accrue pour le métal refuge, tandis que les prix du cuivre ont continué leur progression. [GOL/] [MET/L]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,5% mardi, éclipsant le précédent record de clôture établi vendredi, soutenu par les mineurs de métaux. [.TO]

Dans les nouvelles corporatives canadiennes, la Banque Nationale du Canada a initié la couverture de Hammond Power Solutions avec une cote de "performance du secteur".

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:57 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 354,9 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 85,64 $ ; +0,5% [O/R]

Brut Brent : 89,84 $ ; +0,5% [O/R]