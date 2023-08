Les contrats à terme de l'indice boursier canadien, riche en ressources, ont augmenté vendredi, alors que les prix du brut ont augmenté et que l'attention est tournée vers le discours du président de la Fed américaine Jerome Powell lors de la réunion de Jackson Hole, dans l'espoir d'obtenir plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,4 % à 6:55 a.m. ET (1055 GMT).

Les contrats à terme de Wall Street ont également augmenté avant le discours principal de Powell prévu à 10:05 a.m. ET (1405 GMT) [.N].

Le sommet de Jackson Hole comprendra les principaux décideurs des banques centrales mondiales et arrive à un moment où la plupart des participants au marché espèrent que la Réserve fédérale américaine a probablement fini d'augmenter les taux d'intérêt.

Les prix du pétrole ont également augmenté de plus de 1%. [O/R]

Parmi les autres matières premières, les métaux de base ont progressé, tandis que les prix de l'or ont baissé, le dollar, valeur refuge, ayant atteint son plus haut niveau en 10 semaines [MET/L] [GOL/].

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,5% jeudi.

Le Groupe TD Bank a déclaré jeudi qu'il s'attendait à des amendes et à des pénalités "non monétaires" liées aux enquêtes menées par les autorités américaines sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, après que la deuxième plus grande banque du pays ait manqué les estimations de bénéfices.

Les investisseurs se concentreront sur les bénéfices des grandes banques canadiennes, prévus la semaine prochaine, afin d'évaluer la santé du secteur financier, qui est le principal composant de l'indice boursier de référence.

Les données sur le solde budgétaire du Canada pour le mois de juin sont attendues à 11h00 (heure de l'Est).

PRODUITS DE BASE À 6:55 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 915,5 $ ; -0,2% [GOL/]

Brut américain : 79,97 $ ; +1,2% [O/R]

Brut Brent : 84,33 $ ; +1,2% [O/R]

($1= C$1.3573)