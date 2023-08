Les contrats à terme du principal indice canadien ont légèrement augmenté lundi, préparant les actions à un rebond après une forte chute la semaine dernière, entraînée par une hausse des prix du pétrole et des métaux précieux, alors que les investisseurs attendent le discours de Jackson Hole du président de la Réserve fédérale Jerome Powell.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,6 % à 6:13 a.m. ET (1013 GMT).

Vendredi, les actions ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, sur fond de craintes qu'une période prolongée de taux d'intérêt élevés ne réduise les valorisations des entreprises. L'indice de référence a baissé de 2,9% la semaine dernière. [.TO]

Les prix du pétrole ont augmenté alors que l'offre mondiale s'est resserrée avec des exportations plus faibles de l'Arabie Saoudite et de la Russie, compensant les inquiétudes persistantes sur la croissance de la demande mondiale dans un contexte de taux d'intérêt élevés. [O/R]

Les prix de l'or, également, se sont maintenus au-dessus des plus bas de cinq mois après avoir baissé pendant cinq sessions consécutives, alors que les investisseurs se préparent à une réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, Wyoming, cette semaine pour une perspective sur l'économie et les taux d'intérêt. [GOL/]

Les contrats à terme américains ont également augmenté lundi, l'attention se tournant vers la prochaine réunion des banquiers centraux à Jackson Hole pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt, ainsi que vers les bénéfices du premier fabricant de puces électroniques, Nvidia, plus tard dans la semaine. [.N]

Les investisseurs surveilleront de près les données des ventes au détail pour le mois de juin mercredi afin d'évaluer la force des dépenses des consommateurs canadiens dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré dimanche que le Canada envoyait l'armée pour lutter contre les incendies de forêt qui se propagent rapidement en Colombie-Britannique, alors que la province occidentale est confrontée à des flammes qui ont conduit à des ordres d'évacuation pour plus de 35 000 personnes.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:13 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 890,2 $ ; +0,1% [GOL/]

Brut américain : 82$ ; +0,9% [O/R]

Brut Brent : 85,44 $ ; +0,8% [O/R]

($1= C$1.3518)