Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont chuté mercredi en raison de la baisse des prix du pétrole et des métaux, tandis que les investisseurs sont restés sur la touche avant une hausse attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée.

Les contrats à terme de septembre sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,4% à 7h00 ET (1100 GMT).

Le pétrole a légèrement baissé, tandis que les prix du cuivre ont baissé dans un contexte d'échanges prudents avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt.

La banque centrale américaine devrait augmenter les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage mercredi, poussant le coût de l'emprunt à son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale.

Les opérateurs restent incertains quant à la trajectoire des taux d'intérêt américains pour le reste de l'année 2023.

Les contrats à terme sur les indices boursiers de Wall Street étaient également en baisse avant la décision de la Fed et une semaine riche en résultats d'entreprises.

Les marchés suivront également de près les délibérations sur la politique monétaire de la Banque du Canada avant qu'elle n'augmente ses taux d'intérêt le 12 juillet, prévues plus tard dans la journée, afin d'obtenir plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la banque centrale.

Le prix de l'or a augmenté en raison de la demande de valeurs refuges.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,15 % lors de la séance précédente, après avoir atteint lundi son niveau de clôture le plus élevé en deux mois et demi.

Parmi les entreprises, l'opérateur canadien de téléphonie mobile Rogers Communications n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le deuxième trimestre, en raison d'un ralentissement de la croissance dans les secteurs de la téléphonie mobile et des médias du géant des télécommunications.

Le détaillant canadien Loblaw a battu mercredi les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, aidé par une demande soutenue pour les produits alimentaires et les médicaments et par des prix plus élevés.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7 h (HE)

Contrats à terme sur l'or : $1,972.4 ; +0.4%

Brut américain : 78,86 $ ; -1,0%

Brut Brent : 82,86 $ ; -0,9%

($1= C$1.3209)